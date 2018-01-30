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Cinsel Tacizde Bulunan Babasını Öldüren Genç Kız Serbest Bırakıldı

Aydın'ın Söke ilçesinde babasını av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edilen 17 yaşındaki E.Y isimli genç kız adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aydın'ın Söke ilçesi Sazlı Mahallesinde dün akşam meydana gelen olayla ilgili yeni bilgiler geldi.

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Cinsel Tacizde Bulunan Babasını Öldüren Genç Kız Serbest Bırakıldı

Aydın'ın Söke ilçesinde babasını av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edilen 17 yaşındaki E.Y isimli genç kız adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aydın'ın Söke ilçesi Sazlı Mahallesinde dün akşam meydana gelen olayla ilgili yeni bilgiler geldi.

30 Ocak 2018 Salı 18:28
Cinsel Tacizde Bulunan Babasını Öldüren Genç Kız Serbest Bırakıldı
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Cinsel Tacizde Bulunan Babasını Öldüren Genç Kız Serbest Bırakıldı

Aydın'ın Söke ilçesinde babasını av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edilen 17 yaşındaki E.Y isimli genç kız adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aydın'ın Söke ilçesi Sazlı Mahallesinde dün akşam meydana gelen olayla ilgili yeni bilgiler geldi.

Babası F.Y.'yi av tüfeğiyle vurduğunu söyleyerek jandarmaya teslim olan E.Y. Cumhuriyet savcılığına ifade verdikten sonra mahkemeye sevk edildi. Burada durumunu anlatan ve babasının kendisini sürekli taciz ettiğini o akşamda cinsel tacizde bulunmak için harekete geçtiğini ve kendisini korumak için av tüfeğiyle ateş etitğini söyleyen talihsiz kız mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

55 yaşında olduğu öğrenilen F.Y.'nin ilçedeki bir tekstil fabrikasında işçi olarak çalıştığı, genç kıza 2 aydır cinsel tacizde bulunduğu öne sürüldü. F.Y.'nin cansız bedeni otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp kurumuna gönderildi. Cinayetin işlendiği saatlerde 17 yaşındaki genç kızın ve kardeşlerinin evde olmadığı, adamın genellikle evde kimse yokken genç kıza tecavüz ettiği iddia edildi.

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Son Güncelleme: 30.01.2018 19:17
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