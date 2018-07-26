Cinsel Organının Fotoğrafını Çekip Kadına Attı!.. Tacizciyi Böyle İfşa Etti!..

Sosyal medya kullanıcısı sosyal medya üzerinden kendisine cinsel organının fotoğrafını gönderen şahsı ifşa etti, ortalık karıştı. Tacizci şahısın annesi tarafından da tehdit edilen sosyal medya kullanıcısı kadın ifşa olayını bir adım öteye götürerek konuyu yargıya taşıyacağını ifade etti.

Sosyal medyada cinsel organ fotoğrafı gönderen bir şahısın tacizine uğradığını iddia eden bir sosyal medya kullanıcısı taciz olayına ait elindeki fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.. Kendisini taciz eden kişinin annesi tarafından da tehdit edilen genç kadın geri adım atmayarak "Hakan" isimli sosyal medya tacizcisini herkese ifşa etti.. Bununla da yetinmeyen mağdur kadın durumu yargıya taşıyacağını açıkladı.

Karşı tarafın kendisine cinsel organının fotoğrafını çekip gönderdiğini belirten kullanıcı, daha sonra pişman olup özür dileyen o kişiyi affetmedi.

Yeni evli olduğunu ifade eden taciz mağduru kadın, tacizci kişinin annesinden gelen tehdit mesajlarını da sosyal medya hesabından paylaştı.

ANNESİ OĞLUNA SAHİP ÇIKTI, GENÇ KADINI TEHDİT ETTİ!



Mağdur kadın ayrıca, cinsel organ fotoğrafı ile kendisini taciz ettiğini öne sürdüğü kişinin annesinden gelen tepki ve tehdit mesajlarını da yayınladı.

TACİZCİ OĞLUNU SAVUNAN ANNEYE SERT TEPKİ



Öte yandan sosyal medyada, genç kadına cinsel tacizde bulunan Hakan isimli şahsın annesine de tepkiler geldi. Oğlunun çirkin davranışını savunan ve mağdur kadını tehdit eden anneye sert eleştiriler yapıldı.

Kaynaklar;

Süperhaber

Mynet



KPSScafe.com.tr | Ankara