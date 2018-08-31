Ciner Medya’da tenkisat depremi! Habertürk Gazetesi'nden sonra hangi servisler kapatıldı?

Ciner Medya Grubu’nda Habertürk Gazetesi kapatılmıştı. Bu kapanma ile birlikte başlayan küçülme aşaması hızla devam ediyor. Show TV’nin magazin servisi tamamen kaldırılırken ekonomi kanallarının da kapanma riski ile karşı karşıya olduğu iddia edildi. Bugün Ciner Medya grubu ile yollarını ayıran ilk isim Habertürk.com.tr ekonomi müdürü Eren Güler oldu.

Ciner Yayın Holding'in (CİNER MEDYA) Habertürk gazetesinin kapanmasının ardından küçülmeyi diğer yayın organlarında da sürdürme kararı aldığı öne sürülüyordu. Reklam gelirlerindeki düşüş ve inanılmaz boyutlara ulaşan baskı maliyetleri sebebiyle peş peşe radikal kararlar almak zorunda kalan Ciner Medya Grubu, yüzlerce kişilik tenkisata rağmen bugün de birçok önemli servisi kapatma kararı aldı.

Medyaradar’ın aktardığına göre; Show TV’nin magazin servisi tamamen lağvedilerek kapatıldı. Tüm ekibe çıkış verileceği, Ömür Sabancuoğlu’nun yaptığı magazin programının ise dış yapım olarak devam edeceği bilgisine yer verildi.

Ayrıca Bloomberg, Habertürk TV, Show TV ve Habertürk TV’de de işten çıkarmaların pazartesi gününden itibaren çalışanlara tebliğ edilmesi bekleniyor.

Show TV’de haber, magazin ve program bölümlerinde yapılacak tenkisatın 30 kişiye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor.

Yükselen döviz haberleri nedeniyle hükümete yakın medya yayın organlarının hedefinde olan Bloomberg HT’nin bundan sonra 12 saat canlı yayın yapacağı, kalan sürede ise ABD Bloomberg belgesellerini yayımlayacağı da gelen bilgiler arasında yer alıyor. Grubun en güçlü ekonomi kanalında çıkarılması beklenen kişi sayısı ise en az 75 kişi olarak düşünülüyor.

Ayrıca Ciner Medya’nın bir diğer ekonomi kanalı Business HT’nin ise kapanacağı konuşulanlar arasında. Kanalın belli bir süre pasife çekileceği son kararın ise önümüzdeki hafta verileceği belirtildi.

Bir diğer bilgiye göre ise; bugün grupla yollarını ayıran ilk isim Habertürk.com.tr ekonomi müdürü Eren Güler oldu.

Uzun yıllar boyunca Hürriyet.com.tr’de ekonomi müdürlüğü yapan Eren Güler, daha sonra Habertürk.com.tr’ye aynı pozisyonda geçiş yapmıştı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA