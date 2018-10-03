Cinayeti Canlı Canlı Videoya Çekti!..

Adana'da kiralanmış devlet arazisi sebebiyle anlaşmazlığa düşen kişiler arasında çıkan tartışmada bir kişinin av tüfeğiyle öldürülmesi cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
Ajanslara yansıyan bilgiye göre, olay 21 Eylül 2018 Cuma günü Sarıçam ilçesi Kargakekeç Mahallesi’nde meydana geldi. Öne sürüldüğüne göre, Derinel ailesi, devletten 3 yıl önce arazi kiralayıp, hayvan çiftliği kurdu. Aile, yakın zamanda da çiftliği kullanmaları için sözlü olarak Ali Ağar ve akrabalarına verdi. Bu kararlarından vazgeçen Derinel ailesi, bekçileri Mehmet Akçan’ı araziye gönderip demir kapının kilitlerini kırarak kilitleri değiştirtti. Ali Ağar ve akrabaları da kendilerine vadedilen sürenin dolmadığını belirterek tekrar çiftliğe girdi. Bunun üzerine Derinel ailesi, Mehmet Akçan'ı yeniden çiftliğe gönderdi. Bekçi Mehmet Akçan, çiftliğin giriş kapısı önünde Ağar ile tartıştı. Kilidi kırarak içeri gireceğini söyleyen Mehmet Akçan'a müdahale eden Ağar, iddiaya göre "O kilidi kırarsan, ben de senin elini kırarım" diyerek bıçak çekti.
Akçan da geldiği araçta bulunan av tüfeğini alıp Ağar'a ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Ali Ağar, olay yerinde hayatını kaybetti. Akçan ise kaçtı.
Bu anlar ise Ağar'ın bir akrabası tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mehmet Akçan ile azmettirmek suçlamasıyla Ufuk Derinel'i gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
İşte o görüntüler;
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
Versinler abi herkese silah versinler mermileride 100 den 1000 e çıkardılar yetmez sınırsız yapın vursun millet birbirini adam insan gibi konuşuyor abi hata yapıyorsun diye karşılığıda bu oluyor demek ki konuşmaya gerek Yok artık memlekette ne acı
Ya Allah için degdimi be dünya malına degdi mi az bi sabır az bi sabır ya
Yazık ya olan bekciye olmuş sahibine bir şey olmamış ki o sonuçta bekçi işini yapıyor sikiyorsa git sahibine sık o kurşunu
Adana burası heran herşey olabiliri
Bazı Mehmet abiler böyle cahil köpek olursa böyle oluyor sonuç. İyi konuşursan bazı Mehmet abiler tüfek cekiyor. Kısasta hayat vardır,o adamın cezası ağırdır gerekirse ölümdür