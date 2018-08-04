Çin Seddi Nerededir Sorusunu Bilemeyen Yarışmacı Gündem Oldu!..

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan Su Ayhan isimli yarışmacıya, "Çin Seddi nerededir?" sorusu soruldu. Çin Seddi'nin nerede olduğunu bilmeyen yarışmacı soruya cevap verebilmek için 2 joker hakkını kullandı. Çin Seddi Nerededir sorusunu bilemeyen yarışmacı sayesinde Çin Seddi Twitter'da TT oldu. Çin Seddi Nerededir sorusuna cevap verebilmek için seyirciye sorma jokerini kullanan yarışmacıya yardımcı olmak için ellerindeki butonları kullanarak cevap veren seyircilerin %49'unun da soruyu bilememesi şaşkınlık yarattı.

Yarışmaya İstanbul'dan katılan 26 yaşındaki Su aykan isimli yarışmacı, 4. soruda hem sunucuyu hem de ekran başındakileri adeta şok yaşattı.

Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümün'den mezun olan Su Ayhan isimli yarışmacı 2 yılda 6 iş değiştirdiğini belirtti. Su Ayhan, baraja doğru giderken dördüncü soruda "Çin Seddi nerededir?" sorusuyla karşılaştı.

Çin, Hindistan, Güney Kore ve Hindistan şıkları arasında kararsız kalan Su Ayhan "Cevabı biliyorum ama şu an biraz şey oldum" diyerek seyirci jokerini kullanmak istedi.

Çin seddinin nerede olduğu konusunda seyirci de emin olamadı. Seyircinin sadece yüzde 51'i Çin seddi Çin'dedir deyince Ayhan bu kez de telefon jokerini kullandı. Telefondaki arkadaşından Çin cevabını alan Ayhan, doğru şıkkı işaret ederek yarışmaya devam edebildi.

Su Ayhan, sesli soruda doğru cevap olan "Yaşar Güvenir" yerine "Özdemir Erdoğan" şıkkını seçince bin TL alarak yarışmadan elendi.

İşte o anlar;