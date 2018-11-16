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Çimlerin Üzerinde Namaz Kılan İşçi 'neden camide kılmıyorsun' Sorusuna Öyle Bir Cevap Verdi ki...

Kayseri Kocasinan Belediyesi'nden temizlikişçisi olduğu öğrenilen bir işçi caminin avlusundaki çimlerin üzerinde namaz kıldığın görenler neden camide değilde avluda namaz kıldığını merak ettiler. Kemaraya kaydettikleri işçiye neden camide kılmıyorsun sorusu sorulduğunda işçi öyle bir cevap verdi ki, duygulanmamak elde değildi...

Çimlerin Üzerinde Namaz Kılan İşçi 'neden camide kılmıyorsun' Sorusuna Öyle Bir Cevap Verdi ki...

Kayseri Kocasinan Belediyesi'nden temizlikişçisi olduğu öğrenilen bir işçi caminin avlusundaki çimlerin üzerinde namaz kıldığın görenler neden camide değilde avluda namaz kıldığını merak ettiler. Kemaraya kaydettikleri işçiye neden camide kılmıyorsun sorusu sorulduğunda işçi öyle bir cevap verdi ki, duygulanmamak elde değildi...

16 Kasım 2018 Cuma 10:05
Çimlerin Üzerinde Namaz Kılan İşçi 'neden camide kılmıyorsun' Sorusuna Öyle Bir Cevap Verdi ki...

Kayseri Kocasinan Belediyesi'nden temizlikişçisi olduğu öğrenilen bir işçi caminin avlusundaki çimlerin üzerinde namaz kıldığın görenler neden camide değilde avluda namaz kıldığını merak ettiler. Kemaraya kaydettikleri işçiye neden camide kılmıyorsun sorusu sorulduğunda işçi öyle bir cevap verdi ki, duygulanmamak elde değildi...

Kayseri Merkez Kocasinan ilçesi Zümrüt Mahallesi Uhud Camisi'nin bahçesinde, çimlerin üzerinde namaz kılan belediye temizlik işçisi, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kocasinan Belediyesinde görev yaptığı öğrenilen işçi, kendisini görüntüleyen vatandaşın yönelttiği "Namazı neden camide kılmadığı" sorusuna, "Ağabey üstüm tozlu. Bu elbise camiye yakışmaz." cevabını verdi.

Temizlik görevlisinin, gösterdiği hassasiyet nedeniyle bahçede namaz kılması, caminin güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri'de temizlik işçisi olarak çalışan ve kıyafeti tozlu olduğu için namazı cami bahçesinde kılan işçiyi makamında ağırladı.

Kocasinan Belediyesinde temizlik işçisi olarak çalışan 45 yaşındaki Mustafa Sapancı'yı makamına davet eden Çolakbayrakdar, belediye çalışanına kamu hakkını gözetip hassasiyet gösterdiği için teşekkür etti.

İşte o görünüler;

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 16.11.2018 10:43
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Yorumlar
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Osman 53 dakika önce

Haa iste bize bunun gibi adamlar lazım helal olsun aslan parcası

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Ahmet 30 dakika önce

Abimize helal olsun. Adam cami pis olmasın diye camiye tozlu elbiselerle girmiyor. Dinden imandan siyaset yapanlar utansın.

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Keşke 10 dakika önce

Güzel kardeşim keske herkes senin gibi böyle edepli olsa. Helal olsun sana yaşa

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