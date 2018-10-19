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Çıkma Teklif Ettiği Kız Kabul Etmeyince Markette Bıçakladı

Erzurum'da, markette çalışan C.T. isimli genç kız, aynı iş yerinde birlikte çalıştığı Murat Yıldırım kendisine arkadaşlık teklifinde bulundu. Genç kız teklifi reddetti. Çıkma teklifini kabul etmediği Murat Yıldırım tarafından çalıştığı market içerisinde herkesin gözü önünde bıçaklandı. Bıçaklı saldırı anı, marketin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

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Çıkma Teklif Ettiği Kız Kabul Etmeyince Markette Bıçakladı

Erzurum'da, markette çalışan C.T. isimli genç kız, aynı iş yerinde birlikte çalıştığı Murat Yıldırım kendisine arkadaşlık teklifinde bulundu. Genç kız teklifi reddetti. Çıkma teklifini kabul etmediği Murat Yıldırım tarafından çalıştığı market içerisinde herkesin gözü önünde bıçaklandı. Bıçaklı saldırı anı, marketin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

19 Ekim 2018 Cuma 18:02
Çıkma Teklif Ettiği Kız Kabul Etmeyince Markette Bıçakladı

Erzurum'da, markette çalışan C.T. isimli genç kız, aynı iş yerinde birlikte çalıştığı Murat Yıldırım kendisine arkadaşlık teklifinde bulundu. Genç kız teklifi reddetti. Çıkma teklifini kabul etmediği Murat Yıldırım tarafından çalıştığı market içerisinde herkesin gözü önünde bıçaklandı. Bıçaklı saldırı anı, marketin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Korkunç olay 13 Ekim 2018 Cumartesi günü saat 16:50'de Erzurum merkez Aziziye ilçesi, Dadaşkent semtindeki markette meydana geldi. Daha önce aynı markette çalışan Murat Yıldırım, eski mesai arkadaşı C.T.'ye arkadaşlık teklifinde bulundu. C.T., Yıldırım'ın teklifine "Hayır" cevabını verdi. Genç kızın cevabına öfkelenen ve hayır cevabını kabul etmeyen Murat Yıldırım, hızla markete girerek, sebze reyonunda çalışan C.T.'nin üzerine yürüdü. Murat Yıldırım, daha sonra çıkardığı bıçağı, müşterilerin ve diğer personelin gözü önünde genç kıza peş peşe sapladı. C.T.'yi 3 yerinden bıçaklayan Murat Yıldırım, diğer çalışanlar tarafından etkisiz hale getirildi.

Saldırı anı ise marketin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Genç kız kaldırıldığı hastanede yapılan muayenesinde bıçağın sol göğsünden ve sırtından olmak üzere 3 ayrı yerden isabet ettiği tespit edildi. Gözaltına alınan Murat Yıldırım, polisteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. C.T. ise tedavisinden sonra taburcu edildi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Son Güncelleme: 19.10.2018 19:30
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çıkma teklif kız kabul etmeyince markette bıçakladı
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