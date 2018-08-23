Çiftlik Bank'tan sonra Kaşar Bank

Sultangazi ve çevre ilçelerden yaklaşık 30 kişi, Çiftlik Bank tipi yapıya paralarını kaptırdı. 'Kaşar ticareti yapacağız' diyerek, kendilerinden para topladıktan sonra ortalardan kaybolan bir kişi tarafından binlerce lira dolandırıldıklarını öne süren mağdurlar "Çiftlik Bank ile dalga geçerken bizim başımıza geldi" şeklinde açıklamalarda bulundu. Savcılık yaşanan Kaşar Bank skandalıyla ilgili olarak soruşturma başlattı.

İstanbul - Sultangazi'de yaklaşık olarak 30 kişi, Gaziosmanpaşa Adliyesi'nde cumhuriyet savcılığına başvurarak, "Kaşar ticareti yapacağız" diyerek para toplayan 28 yaşındaki Ü.Ö.'nün, kendilerini binlerce lira dolandırdığını iddia ederek şikayette bulundu. Savcılığa verilen ifadelerde yer alan bilgilere göre, özel bir gıda şirketinde çalışan Ü.Ö., “Çalıştığım yerden kaşarı toptan alacağım. Fabrikadan nakit alıp, marketlere vadeli satıp, aradaki parayı paylaşacağız" diyerek tanıdıklarından para topladı. Para topladığı kişilere bir süre geri ödeme de yapan 28 yaşındaki Ü.Ö., dolandırdığı kişilere karşı güven sağladıktan sonra çok sayıda kişiden yüklü miktarda para toplayıp ortalardan kayboldu.

Kamyon şoförlüğü yapan mağdurlardan Mesut Ergün, "Bir arkadaşımın vesilesiyle tanıştım. Baktım arkadaşıma yüklü miktarda bir para verdi. 'Ne parası bu' dedim. 'Kaşar alıp satıyoruz, onun parası. Varsa sen de ver' dedi. Ben buna ilk etapta 13 bin Türk Lirası para verdim. Daha sonra tekrardan paralar verdim. Bana geri dönüş yaptı, biraz ödeme yaptı. Sonra da duyduk ki bu etrafımızdaki insanları dolandırmış. Bizden gelip para alıyor. Bizden aldığı parayla gidiyor kaşar alıyor. 1 ton 2 ton kaşar alıyor. Bunu götürüyor, 'peynircilere, marketlere veriyorum' diyor. Bize bu şekilde anlattı. Bize bir süre dönüş yaptı, sonra anladık ki; aynı Çiftlik Bank gibi biz de dolandırıldık. Toplamda 100 bin lira dolandırıldım. Diğer mağdurlar da; biri 450 bin lira dolandırılmış, kimine dairesini, kimine arabasını sattırmış, en yakın akrabasını bile dolandırmış. Bu şekilde dolandırılan benim bildiğim 50-60 kişi var. Zaten tanıdığımız 30 kişi adliyeye gittik. Şikayette bulunduk. Devletten, bir an önce bulunmasını bekliyoruz. Şu an 'Bulgaristan'a kaçtı' diye bir duyum aldık. Çiftlik bank ile dalga geçiyorduk aynısı bizim başımıza geldi. Biz de buna isim koyduk 'Kaşar Bank' diyoruz." dedi. Ü.Ö.'nün yerel bir haber sitesi için çekilen çiğ köfte reklamında oynadığı ortaya çıktı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.