Çiftlik Bank'a İkinci Şok! Bakanlıktan Açıklama

Çiftlik Bank Hakkında Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na suç duyurusunda bulunulmasının ardından Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'da oluşum hakkında inceleme başlattı.

Kurulan sanal sistemle yüksek kar vaddiyle vatandaşlardan para toplayan Çiftlik Bank hakkında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na suç duyurusunda bulunulmasının ardından , Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'da Çiftlik Bank Oluşumu hakkında inceleme başlattı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, "Bu tür organizasyonlarda mal alım satımının somut olarak yapılmadığı bir takım ihtimallerle oluşturulan oluşumlar her zaman vatandaşı bilemediği veya hesap edemediği noktaya götürebilir.Özellikle tüketicilerimizin dikkatli olmasını istiyoruz.Çünkü gelen şikayetler çoğaldı ve biz bunun üzerine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak soruşturma başlattık. Müfettişlerimizin incelemelerini bitirmesini bekliyoruz. Yapılan incelemeler neticesinde de gerekli işlemleri yapabileceğiz. Şimdi rapor aşamasında olduğu için beklemekteyiz ama ben yine bu vesileyle vatandaşlarımızı uyarmış olayım." dedi.

Sistem hakkında bir uyarı da Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu'ndan geldi. Ağaoğlu, tüketicileri 1 koyup 3 almayı vaad eden sistemlerle ilgili, "Tüketicilere şunu sormak istiyorum: Bir koyup 3 almaya heveslenmeyin. Bu ülkede her kazancın bir vergisi var. Sen kazancını nasıl belgeleyeceksin, vergiyi nasıl vereceksin? Bu işte bir bit yeniği var.Bu sistemde para toplanıyor, çalıştırılıyorsa Bankacılık Düzenleme ve denetleme Kurumu'ndan (BDDK), emtia alışverişi yapılıyor, hisseler devrediliyorsa bu tür bir işlem yapabilmek için de Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) izni lazım" dedi.

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