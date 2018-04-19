Çiftlik Bank Soruşturmasında Flaş Gelişme!

6 Kişi için Kırmızı Bülten Düzenlendi Çiftlik Bank soruşturması çerçevesinde şirketin CEO'su 'Tombalak hain, tosuncuk, şişko zalim' lakaplarıyla bilinen Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli hakkında kırmızı bülten düzenlendi.

Çiftlik Bank soruşturması çerçesinde şirketin CEO'su ve kurucusu firari Mehmet Aydın'da aralarında bulunduğu 6 kişi hakkında kırmızı bülten düzenlendi. Haklarında kırmızı bülten çıkarılan 2 şüphelinin Bulgaristan ve Uruguay'dan iadelerinin talep edildiği öğrenidli. Savcılıktan yapılan duyuruda Çiftlik Bank ile ilgili tüm dosyaların birleştiği belirtilirken, şüphelilerin yakalanması ve yurt dışından iadeleri için gerekli çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği vurgulandı.

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