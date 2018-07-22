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Çiftlik Bank skandalında flaş gelişme: Serbest bırakıldı

Geçtiğimiz dönemlerde Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen Çiftlik Bank skandalında Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki işlerini yürüten sorumlu olmakla suçlanan ve Uruguay'da tutuklanan Osman Naim Kaya'nın serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

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Çiftlik Bank skandalında flaş gelişme: Serbest bırakıldı

Geçtiğimiz dönemlerde Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen Çiftlik Bank skandalında Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki işlerini yürüten sorumlu olmakla suçlanan ve Uruguay'da tutuklanan Osman Naim Kaya'nın serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

22 Temmuz 2018 Pazar 09:11
Çiftlik Bank skandalında flaş gelişme: Serbest bırakıldı

Hürriyet'in Uruguay'daki kaynaklarından öğrendiği bilgilere göre Uruguay'da tutuklanan Kaya'nın 120 gün sonra serbest bırakıldığını aktardı.

Kaynaklar, Uruguay'da kara para aklama gibi başka suçlardan da hakkında yurt dışına çıkma yasağı bulunduğu iddia edilen Kaya'nın Türkiye'ye iade edilmesi için gereken evrakların Uruguay makamlarına yeterli süre içinde teslim edemediğini öne sürdü. Türkiye'nin ivedikle Uruguay'a ilettiği sebepler dikkate alınarak yüksek nitelikli suçluların tutulduğu cezaevine gönderilmişti.

Osman Naim Kaya, Çiftlik Bank'ın sahibi olarak bilinen Mehmet Aydın'ın Türkiye'de topladığı paraları kendi üzerinden yurt dışına çıkarıp aklamaya çalıştığı suçları ile gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

Osman Naim Kaya, Mehmet Aydın'ın Türkiye'de kurduğu Çiftlik Bank isimli şirketin mükemmel bir işleyişi olduğunu dile getirmiş ve Mehmet Aydın iile birlikte kendisine yöneltilen suçları yalanmıştı.

Uruguay'daki cezaevinde 120 gün tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan Osman Naim Kaya için, Türkiye'nin Uruguay'a nasıl bir yaptırım uygulayacağı merak ediliyor.

Kaynaklar;
Hürriyet

KPSScafe.com.tr | Ankara

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çiftlik Bank
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