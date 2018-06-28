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Çiftlik Bank'ın Firari Ceo'su Mehmet Aydın'ın Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı

on binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra kaçan Çiftlik Bank'ın firari Ceo'su Mehmet Aydın'ın yeni görüntüleri bugün ortaya çıktı.

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Çiftlik Bank'ın Firari Ceo'su Mehmet Aydın'ın Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı

on binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra kaçan Çiftlik Bank'ın firari Ceo'su Mehmet Aydın'ın yeni görüntüleri bugün ortaya çıktı.

28 Haziran 2018 Perşembe 12:45
Çiftlik Bank'ın Firari Ceo'su Mehmet Aydın'ın Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı

Yüz binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra yurt dışına kaçan Çiftlik Bank Ceo'su Mehmet Aydın'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Milliyet'te yer alan habere göre, bugün ortaya çıkan görüntülerde Mehmet Aydın'ın nişan töreni var. Edinilen bilgilere göre şimdilerde boşanma aşamasında olduğu eşi Sıla Aydın ile el ele nişan salonuna girerken çekilen bu görüntüler Bursa'daki lüks bir mekanda çekilmiş. Nişanlısıyla birlikte el ele samimi şekilde mekana giren Aydın aile büyükleriyle bir arada görülüyor. 26 Mart 2017'de çekildiği belirtilen görüntüler Çiftlik Bank'ın faal bir şekilde para topladığı döneme denk geliyor.

Edinilen bilgilere göre nişan töreninden sonra Mehmet Aydın'ın Bursa'nın ünlü gece kulüplerinden birini kapatarak nişanlısı ve arkadaşlarıyla sabaha kadar eğlendiği öğrenildi. Aydın'ın eşi Sıla Aydın, soruşturma kapsamında tutuklanıp yaklaşık 3 ay tutuklu kaldıktan sonra geçtiğimiz haziran ayı başında tahliye edilmişti. Mehmet Aydın'ın nerede olduğu ise hala belirsizliğini koruyor.

31 TEMMUZ 2016'DAN BU YANA PARA TOPLUYORDU

Yüz binlerce kişinin dolandırıldığı Çiftlik Bank organizasyonu 31 Temmuz 2016'dan itibaren katılımcılardan para toplamaya başladı. İlk yatırılan miktar 4 bin liraydı. Devam eden süreçte katılımcı sayısı ve yatırılan para miktarı giderek artmaya başladı. 2 Eylül 2016'de kurulan şirket ile birlikte sistem kurumsal hale geldi. Kısa sürede milyonlarca lira toplandı. Kıbrıs'ta da ayrı bir şirket kuruldu. Paraların bir kısmı düzenli olarak oraya aktarıldı.

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Mehmet Aydınçiftlik BankSon Dakika
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