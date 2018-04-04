Çiftlik Bank Benzeri Firmanın Gizli Sahibi Memur Çıktı

Kayseri'de Çiftlik Bank benzeri yapılanmayla üyelerinden para topladığı gerekçesiyle hakkında soruşturma sürdürülen Anadolu Farm firmasının kurucusunun, bir bankada memur olarak görev yaptığı, bu yüzden şirketi kendi üzerine almadığı, daha sonra bankadan istifa ederek firmada şube müdürü unvanıyla çalışmaya başladığı belirtildi.

Tahminlerden çok üzerinde yatırım alan firma yöneticilerinin, parayı değerlendirmek için farklı şehirlerden tarla ve restoran satın aldıkları, bir üyenin firmaya 1 milyon TL tutarında yatırım yapmak istediği belirlendi. Türkiye'de Çiftlik Bank vurgununun yankıları sürerken, Çiftlik Bank benzeri dolandırıcılara yönelik de çalışmalar sürüyor.

Anadolu Farm isimli çiftlik bank benzeri uygulamaya yönelik soruşturma geçtiğimiz günlerde hızlanmış şirket yöneticileri bir bir yakalanarak gözaltına alınmış, daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Türkiye'nin konuştuğu Çiftlik Bank'ın 'Zalım Şişko' , 'Tosun', 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın ise nerede olduğu bilinmiyor. Aydın son olarak Uruguay'da görülmüştü.

KPSSCAFE - ANKARA