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CHP Yeni KHK'yı Anayasa Mahkemesine Götürecek

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezacan, dün yayımlanan KHK'ların Anayasa Mahkemesine götürüleceğini söyledi.

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CHP Yeni KHK'yı Anayasa Mahkemesine Götürecek

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezacan, dün yayımlanan KHK'ların Anayasa Mahkemesine götürüleceğini söyledi.

25 Aralık 2017 Pazartesi 15:59
CHP Yeni KHK'yı Anayasa Mahkemesine Götürecek

CHP Yeni KHK'yı Anayasa Mahkemesine Götürecek

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezacan, dün yayımlanan KHK'ların Anayasa Mahkemesine götürüleceğini söyledi.

CHP Genel Merkezinde basın toplantısı düzenleyen Bülent Tezcan, yeni KHK ile ilgili, "Bu KHK’yi Anayasa Mahkemesine götüreceğiz. Daha önce götürdüğümüzü reddetmesine rağmen, evrensel içtihatından dönmesine rağmen bir kere daha onlara günahlarını affettirme, tövbe istiğfar etme fırsatı vereceğiz." dedi.

Tek tip elbise ile ilgili KHK ile getirilen düzenlemeye de değinen Tezcan, "Bunun tek bir adı vardır, Guantanamo özentisi içerisindesiniz. Aldığı örneğe bakın, dünyanın nefret ettiği bir örneği bizim halkımıza, milletimize, Türkiye’ye layık gören bir kişi ile karşı karşıyayız. Tek tip elbise darbe dönemlerinin ürünüdür. 12 Eylül cuntacıları cezaevlerinde tek tip elbiseyi dayatmıştır, hafızalarımızda çok acı hatıralar vardır. Bu uygulama bile 20 Temmuz darbesi koşullarının devam ettiğini göstermeye yeter. Bu masumiyet karinesine aykırıdır, bu ön yargılı ve intikam alma yargılamasının işaretidir. Yarın kimin o elbiseyi giymek zorunda kalacağı belli olmaz, siyaset cilvelidir, kimin nerede olduğunu bilemezsiniz. Evrensel hukuk ilkelerini çiğneyerek Türkiye’yi hiçbir yere taşıyamazsınız" dedi.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 25.12.2017 16:01
Anahtar Kelimeler:
ChpChp Khk
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