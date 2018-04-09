CHP ve İYİ Parti Genel Başkanları Bir Araya Geliyor

Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında CHP Parti Genel Merkezinde toplandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan toplantıya verilen kısa arada basın mensuplarına yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in perşembe günü bir araya geleceğini görüşmenin İYİ Parti Genel Merkezinde yapılacağını söyledi.

Tezcan, "Genel Başkanımız, bir heyetle birlikte perşembe günü saat 10.30'da, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret edecek." ifadelerini kullandı. CHP Gündeminde şeker fabrikaları ve ekonomi olduğunu belirten Tezcan, "Şeker fabrikaları milletin elinde kalmalıdır. Bu nedenle şeker fabrikalarının satışına karşı mücadelemiz artarak devam edecek." dedi. Emeklilerle ilgili de konuşan CHP Sözcüsü, "Büyümeden pay verdiğinde 2 bin 400 liraya çıkarmak lazım en düşük emekli maaşını ama bu iktidar emekliye büyümeden pay vermeyen bir iktidar. Bunun yerine emeklinin maaşını sarayda bir dakikada harcayan bir iktidar. Sarayın bir dakikalık masrafı bin 630 lira. Yazık değil mi? Kendi emeklisine düşman bir anlayış ve hükümet olur mu?" ifadelerini kullandı.

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