CHP'nin TBMM'deki Görev Dağılımı Belli Oldu

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen TBMM Kapalı grup toplantısında CHP'nin yeni meclis yönetimi belli oldu.

Toplantıda, partinin bir önceki döneminde grup başkanvekili olarak görev yapan Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç ile yeni dönemde de devam kararı aldığı belirtildi.

CHP Lideri, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin yakın ekibinde bulunan TBMM Başkanvekili Yaşar Tüzün ile devam etmeme yönünde karar alırken, Kılıçdaroğlu bu görev için Ankara milletvekili Levent Gök'ü tek aday olarak gösterme kararı aldı.

Kamudan haberler, gündemdeki son dakika gelişmeleri ve daha fazlasını yakından takip etmek için kpss cafe mobil uygulamasını indirebilirsiniz.

KPSSCAFE - ANKARA