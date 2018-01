CHP'li Vekilden Yarıyıl Tatili Uzatılsın Talebi

Mecliste bir basın toıplantısı düzenleyen CHP Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu, Afrin'deki terör unsurlarına yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nı sonrası Reyhanlı'ya ve sınırdaki İlçelere art arda roketler atıldığını söyledi.

İlk gün gerçekleştirilen hain saldırıda bir Suriye vatandaşının hayatını kaybettiğinin altını çizen CHP'li Dudu, bugün de Reyhanlı'ya iki roketin düştüğünü ve bir evin isabet alması sonucu 17 yaşındaki Fatma Avlar adlı genç bir kızın yaşamını yitirdiğini söyledi. Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ne yazık ki üzülerek söylüyorum, öyle anlaşılıyor ki bu saldırıların arkası gelecek." diyen Dudu, bunun önlenmesi için Afrin'in derinliklerine kadar ulaşan bir güvenli bölge oluşturulmasını istedi. Özellikle sınır bölgelerinde yaşayan halkın can güvenliklerinin sağlanması için bir an önce bu önlemin alınması gerektiğine dikkati çeken Dudu, roket saldırıları nedeniyle başta Reyhanlı ve Kilis olmak üzere sınır bölgesindeki yerleşimlerde, yeterli güvenlik önlemleri alınıncaya kadar "okulların tatilinin uzatılmasını" gerektiğini ifade etti. Dudu, "Küçücük, gencecik yavrularımızın can güvenliği açısından bu mutlaka yapılmalıdır."

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet dileyen Dudu, "Zor iklim ve coğrafya şartlarında orada savaş veren şanlı ordumuza ve Mehmetçiklerimize de Allah'tan yardım diliyorum." ifadesini kullandı.

