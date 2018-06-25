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CHP'li Tanal: Bu Millete Müstehak

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili seçimlerinin yankıları sürüyor.

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CHP'li Tanal: Bu Millete Müstehak

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili seçimlerinin yankıları sürüyor.

25 Haziran 2018 Pazartesi 18:28
CHP'li Tanal: Bu Millete Müstehak

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili seçimlerinin yankıları sürüyor.

CHP'li Tanal seçimlerle ilgili sosyal medyada bir paylaşımda bulundu.

Tanal'ın twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı : Bugün fındık fiyatlarına ağlayan Giresun,Ordu'nun %65 oy veriyorsa, turizmin bitmesinden yakınan Antalya %43 oy veriyorsa, Suriyelilerden illallah eden Urfa,Antep,Kilis %51 oy veriyorsa, burda bir sorun var..... Turizmin bitmesinden yakınan Antalya %43 oy veriyorsa, Suriyelilerden illallah eden ŞANLIURFA, G.Antep ve Kilis %51 oy veriyorsa, şeker fabrikaları satıldığı için sitem eden Çorum, Yozgat ve Kırşehir açık ara birinci çıkartıyorsa Millete müstahaktır. Lakin bu saydıklarım bizden çok onları etkiliyor, asıl kaybeden onlar. Bırakın sevinsinler.

Lakin bu saydıklarım bizden çok onları etkiliyor, asıl kaybeden onlar. Bırakın sevinsinler. Yapılan yol ve köprüleri kemirerek, buzdolabı yalayarak beslenir, dünya liderleriyle övünürler. Asıl sürünenler halinden memnun. Onlar haklı, bizler haksızız. Tezek yakan %18 vergi ödüyor.Akp oy veriyor.Yatına akaryakıt alan kişi akaryakıt vergisi vermiyor.Tezek yakmaya devam..... İstanbul 3 köprünün garantili geçiş ücreti Şanlıurfalılarda ödüyor. Çoğu İstanbul’a hiç gelmemiş, Köprüyü kullanmıyor. Ancak köprü nedeniyle Akp en fazla oy veren il oluyor..."

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
ChpChp Tanal
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Kpss maduru 1 saat önce

Size sonuna kadar katılıyorum adamın yiyecek ekmeği yok yine oy veriyor

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Kpss maduru 1 saat önce

Size sonuna kadar katılıyorum adamın yiyecek ekmeği yok yine oy veriyor

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