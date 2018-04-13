CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Hatay'da Karakol Ziyaretinde Bulunacak

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Hatay'da karakol ziyaretinde bulunacak. CHP Liderinin karakol ziyaretine Genelkurmay Başkanlığı'ndan onay geldi.

Kılıçdaroğlu Hatay programı çerçevesinde Afrin Harekat noktası olan karakollardan birisini ziyaret edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sanatçılarla birlikte Hatay'daki sınır karakolunu ziyaret etmesi gündemde polemiğe neden olmuştu. Kılıçdaroğlu, Erdoğan ile birlikte sınıra giden sosyal medya üzerinden askerlerden çok Genelkurmay Başkanı ve Cumhurbaşkanı ile fotoğraflarını paylaşan sanatçıları eleştirmişti. Erdoğan, Salı günü gerçekleşen Grup toplantısında "Postal eksikse postal gönderelim" diyerek eleştirmişti.

İYİ Parti Meral Akşener 'de ziyaretle ilgili kendilerine yönelik 'Onlar da gitsinler' sözüne karşılık olarak 'Biz gittik ama içeri alınmadık' demişti.

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