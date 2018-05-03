CHP Genel Başkanı: Her Ay Emekliden 1000 TL Çalındı!

Kılıçdaroğlu : Emeklilere 1000 TL ikramiye veriyorlar, emekliye 2 maaş ikramiye vereceğiz dediğimiz zaman kıyameti koparmışlardı, şimdi ben bütün emekli kardeşlerime sesleniyorum eğer bu kardeşiniz bunu dillendirmeseydi siz değil 1000 TL , 1 TL bile alamazdınız. Peki görevimiz ne emekli kardeşlerim, göreviniz namuslu insanlara, namuslu siyaset yapanlara sahip çıkmaktır. Siz malı götürdünüz, artığını veriyorsunuz. Daha fazlasını vereceksin daha fazlasını.

Dünyanın parasını aldılar, servetlerine servet kattılar. Emekliye 1000 TL veriyorlar, nasıl veriyorlar biliyor musunuz? Perdenin arkasını anlatayım, niye 1500 TL, 2 bin TL vermiyorlar, 2008'de sözde Sosyal Güvenlik Reformu yaptılar, eğer bir işçi asgari ücret üzerinde prim ödeyip emeklilik hakkını kazandığında SGK'ya bana aylık bağlayın dediği zaman 1822 TL emekli aylığı bağlanıyordu, bugüne geldik, yine asgari ücret üzerinden prim ödeyip emeklilik hakkını kazandığında kendisine 718 lira emekli aylığı bağlanıyor. 1000 TL'den fazlasını götürmüşler, 10 yıldır her ay 1000 TL çaldılar. Şimdi iki bayramda 1000 TL verecekler, emekli kardeşim 2008'de emekli olan 1822 TL alıyor, ben düşük alıyorum, benim hakkımı çaldın, çaldığın hakkı gizlemek istiyorsun demeli. " dedi.

KPSSCAFE - ANKARA