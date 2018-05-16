Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

CHP'den İl Teşkilatlarına Filistin Genelgesi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezinden 81 İl'de bulunan teşkilatlara Filistin Genelgesi gönderildi.

banner396

CHP'den İl Teşkilatlarına Filistin Genelgesi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezinden 81 İl'de bulunan teşkilatlara Filistin Genelgesi gönderildi.

16 Mayıs 2018 Çarşamba 11:58
CHP'den İl Teşkilatlarına Filistin Genelgesi

CHP'den 81 İl'e Filistin Genelgesi gönderildi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezinden gönderilen bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Filistin'de yaşanan katliam, bir insanlık dram ıdır. Binlerce masum Filistinlinin yaralandığı, 60 kişinin hayatını kaybettiği insanlık dışı saldırıyı lanetliyoruz. Bu dramın en önemli sebebi, Filistin sorununun çözümsüzlüğü, başta ABD olmak üzere büyük güçlerin hesapsız politikaları ve İsrail'in gaddar tutumudur. Filistin sorunu çözülmeden Ortadoğu'da yaşanan sorunların çözüme kavuşması imkansızdır. İsrail, Filistin halkının meşru temsilcileriyle müzakere ederek, sorunu çözmek yerine masumları öldürmeyi tercih ediyor. ABD büyükelçilik binasının, İsrail devletinin 70'inci kuruluş yıl dönümünde Kudüs'te açılmış olması büyük bir provokasyondur. ABD'yi bu yanlış politikalarını terk etmeye, İsrail'i ise masum sivillere yönelik katliam politikalarına son vermeye çağırıyoruz. CHP olarak Filistin sorununun çözüm zemininin başkenti Doğu Kudüs olacak şekilde 1967 sınırlarına göre kurulmuş egemen Filistin Devleti ile İsrail'in güvenlikli sınırlar içinde yan yana barış içinde yaşaması olduğunu vurguluyoruz."

Gönderilen bildiride, ABD'nin skandal Kudüs kararının ardından çok sayıda kınama mesajı yayımlandığı,ü ancak bu mesajların smut bir sonuç doğurmadığına yer verildi.

CAYDIRICI OLMADI

Hükümetin İsrail için uyguladığı politikaların hiç bir şekilde caydırıcı olmadığını da dile getiren  açıklamada, "İktidar, bir yandan ABD'nin Ortadoğu politikalarını kınarken, diğer yandan Suriye'nin ABD tarafından bombalanmasına alkış tutmaktadır." denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Geçmişte Filistin Kurtuluş Örgütünün Türkiye temsilciliği CHP iktidarında açılmış, Bülent Ecevit ve tüm CHP genel başkanları Filistin davasının sadık bir destekçisi olmuştur. Bugün de CHP ve Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, masum ve mazlum Filistin halkının yanındadır. Filistin halkına yapılan zulüm bir insanlık suçudur. Bugün Türkiye olarak, Filistin halkıyla dayanışmamızı en güçlü bir şekilde hayata geçirmeliyiz. İsrail katliamcı politikalarını sürdürdüğü ve Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimleri genişlettiği müddetçe uluslararası planda tecrit edilmelidir. Bir kere daha ABD ve İsrail'i güçlü bir şekilde kınıyor, hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize rahmet diliyoruz."

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
FilistinSon DakikaChpHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Merak Edilen Anketin Sonucu Açıklandı: Cumhurbaşkanı Adaylarının Oy Oranı..
Merak Edilen Anketin Sonucu Açıklandı: Cumhurbaşkanı Adaylarının Oy Oranı..
Son Dakika: Ünlü Oyuncu Gözaltına Alındı
Son Dakika: Ünlü Oyuncu Gözaltına Alındı
Anestezi Tekniker ve Teknisyenleri 3 Bin Kadro İstiyor
Anestezi Tekniker ve Teknisyenleri 3 Bin Kadro İstiyor

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim