CHP'den İl Teşkilatlarına Filistin Genelgesi

CHP'den 81 İl'e Filistin Genelgesi gönderildi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezinden gönderilen bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Filistin'de yaşanan katliam, bir insanlık dram ıdır. Binlerce masum Filistinlinin yaralandığı, 60 kişinin hayatını kaybettiği insanlık dışı saldırıyı lanetliyoruz. Bu dramın en önemli sebebi, Filistin sorununun çözümsüzlüğü, başta ABD olmak üzere büyük güçlerin hesapsız politikaları ve İsrail'in gaddar tutumudur. Filistin sorunu çözülmeden Ortadoğu'da yaşanan sorunların çözüme kavuşması imkansızdır. İsrail, Filistin halkının meşru temsilcileriyle müzakere ederek, sorunu çözmek yerine masumları öldürmeyi tercih ediyor. ABD büyükelçilik binasının, İsrail devletinin 70'inci kuruluş yıl dönümünde Kudüs'te açılmış olması büyük bir provokasyondur. ABD'yi bu yanlış politikalarını terk etmeye, İsrail'i ise masum sivillere yönelik katliam politikalarına son vermeye çağırıyoruz. CHP olarak Filistin sorununun çözüm zemininin başkenti Doğu Kudüs olacak şekilde 1967 sınırlarına göre kurulmuş egemen Filistin Devleti ile İsrail'in güvenlikli sınırlar içinde yan yana barış içinde yaşaması olduğunu vurguluyoruz."

Gönderilen bildiride, ABD'nin skandal Kudüs kararının ardından çok sayıda kınama mesajı yayımlandığı,ü ancak bu mesajların smut bir sonuç doğurmadığına yer verildi.

CAYDIRICI OLMADI

Hükümetin İsrail için uyguladığı politikaların hiç bir şekilde caydırıcı olmadığını da dile getiren açıklamada, "İktidar, bir yandan ABD'nin Ortadoğu politikalarını kınarken, diğer yandan Suriye'nin ABD tarafından bombalanmasına alkış tutmaktadır." denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Geçmişte Filistin Kurtuluş Örgütünün Türkiye temsilciliği CHP iktidarında açılmış, Bülent Ecevit ve tüm CHP genel başkanları Filistin davasının sadık bir destekçisi olmuştur. Bugün de CHP ve Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, masum ve mazlum Filistin halkının yanındadır. Filistin halkına yapılan zulüm bir insanlık suçudur. Bugün Türkiye olarak, Filistin halkıyla dayanışmamızı en güçlü bir şekilde hayata geçirmeliyiz. İsrail katliamcı politikalarını sürdürdüğü ve Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimleri genişlettiği müddetçe uluslararası planda tecrit edilmelidir. Bir kere daha ABD ve İsrail'i güçlü bir şekilde kınıyor, hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize rahmet diliyoruz."

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