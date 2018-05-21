CHP'de Liste Dışı Kalan Pekşen : Gül'e Karşı Çıkanlar Tasviye Edildi

Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekilliği aday listesinde yer almayan Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, liste dışı bırakılmasının Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı durmasıyla ilgili olduğunu öne sürdü.

Yine liste dışı bırakılan ve İYİ Parti'ye milletvekili gönderildiğinde Komünist partinin de seçimlere girmesi için tepki göstererek 'TKP'ye de milletvekili gönderelim' diyen Cihaner'de tüm listenin ortaya çıkmasından sonra konuşacağını söyledi. Haluk Pekşen, "Gül'ün adı ilk ortaya çıktığında karşı çıkanlardan biri de bendim. Bana üç ay önce, 'Gül'ün adaylığına karşı çıkma, milletvekilliğinden olursun' uyarısı geldi. Aldırmadım. Katıldığım televizyon programlarında karşı olduğumu söylemeye devam ettim.

En son bir ay önce bir uyarı daha oldu. Ancak ben ısrarla karşı olduğumu kamuoyu önünde söylemeye devam ettim. Gördüğüm tablo şu. Benimle birlikte, Gül'ün Cumhurbaşkanlığı adaylığına itiraz eden kim varsa liste dışı kalmıştır.Milletvekili olarak toplum vicdanında görevimi yaptığıma inanıyorum. Türkiye'nin geleceği, benim vekilliğimden daha önemli. Siyasete devam edeceğim. Ne ülkemizi, ne partimizi bırakırız" dedi.

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