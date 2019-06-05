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Çevre Mühendislerinden Tunç Soyer’e Çağrı

Çevre Mühendisleri, İzmir Gaziemir’de radyoaktif ve tehlikeli atıkların bulunduğunu hatırlatarak, konu ile ilgili İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e çağrıda bulundu.

Çevre Mühendislerinden Tunç Soyer’e Çağrı

Çevre Mühendisleri, İzmir Gaziemir’de radyoaktif ve tehlikeli atıkların bulunduğunu hatırlatarak, konu ile ilgili İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e çağrıda bulundu.

05 Haziran 2019 Çarşamba 16:44
Çevre Mühendislerinden Tunç Soyer’e Çağrı

İzmir Gaziemir`de 2007 yılında Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından tespit edilen ve 2012 yılında basına yansıması ile gündem olan radyoaktif ve tehlikeli atıklar hala bölgeden kaldırılmadı ve rehabilitasyon gerçekleştirilmedi.


Miktarının 100 bin ton olduğu raporlarda belirtilen radyoaktif atıkların üzerine 2015 yılında bilim dışı bir uygulama ile toprak döküldüğünü dile getiren TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, 2017 yılında atıkların kaldırılması ve rehabilitasyon için alınan ÇED olumlu kararına rağmen hala herhangi bir çalışma yapılmadığını açıkladı.
Bölgede yaşayan insanların, çocukların risk altında olduğu vurgulanan açıklamada; “Toprağımız, yer altı sularımız kirlenmeye devam etmektedir” denildi.
Çevre mühendisleri, konu ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer`e çağrıda bulunarak, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eğer görevini yapmıyorsa, yeni İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Tunç Soyer`i sorumluluğu üstlenmeye ve çözüm üretmeye davet ediyoruz. Bakanlığımıza da Belediyemize de her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu da ayrıca belirtmek isteriz” dedi.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

(BSHA)

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