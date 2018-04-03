Cep Telefonunuza Bu Tür Bir Mesaj Gelirse Tuzağa Düşmeyin!

İstanbul'da kurdukları çağrı merkezinden kredi kartı aidatlarını iade edeceği ya da ödenmemiş sigorta poliçelerinin olduğunu söyleyerek icra takibiyle vatandaşları dolandıran çetenin 1 milyon tL tutarında vurgun yaptığı öğrenildi.

Çetenin 2 milyon liraya varan yeni vurgunlarının önlendiği öğrenilirken, çetenin elebaşı Aziz Tarhan K. isimli şahsın lüks bir hayat sürdüğü, daha önce de iki gece kulübüne ortak olduğu öğrenildi. İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, elde edilen bir bilgi üzerine yaptığı araştırmada, çete üyelerini Kağıthanede çağrı merkezi kurduğunu buradan vatandaşlara kredi kartı aidat iadesi, ödenmemiş borçlardan dolayı icra gibi yöntemlerle para topladıklarını belirledi.

Çete üyelerinin kendilerini Türk asist Sağlık Hizmetleri, Türkiye Asist Hizmetleri çalışanı ya da hukuk bürosu avukatı olarak tanıttığı öğrenildi. Çetenin iki sene içerisinde Sanal Pos vasıtasıyla 2 bin 370 farklı kreedi kartından 5 binin üzerinde çekim yaptığı ve toplam 1 milyon tl vurgun yaptığu belirlendi. Çete faaliyetleirnin deşifre edilmesiyle 2 milyon liralıık vurgun engellendi. Yapılan tespitlerin ardından İstanbul ve Afyonkarahisar'da eş zamanlı operasyonlar başlatıldı. Çetenin elebaşı Aziz Tarhan K. Acıbadem'deki lüks evinde kıskıvrak yakalanırken, çete üyesi 12 kişi de polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aziz Tarhan K'nın da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi, 8 kişi adli kontrol şartıyla salıverildi.

Emniyet yetkilileri son zamanlarda bu tür dolandırıcılık vakalarında artış görüldüğünü belirterek vatandaşları 'Borcunuzu ödeyelim, kredi kartı aidatınızı iade edelim' gibi mesajlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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