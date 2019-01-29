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Cenazede Ünlü Sanatçı'nın Cebinden 5 Bin TL Çalmışlar

Türk sinemasının ve yeşilçamın usta isimlerinden Nuri Alço, Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına misafir oldu. Geçtiğimiz günlerde Ayşen Gruda'nın cenaze törenine katılan Ünlü sanatçı Nuri Alço, kalabalıkta cebindeki 5 bin lira parasının çalındığını söyledi.

Cenazede Ünlü Sanatçı'nın Cebinden 5 Bin TL Çalmışlar

Türk sinemasının ve yeşilçamın usta isimlerinden Nuri Alço, Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına misafir oldu. Geçtiğimiz günlerde Ayşen Gruda'nın cenaze törenine katılan Ünlü sanatçı Nuri Alço, kalabalıkta cebindeki 5 bin lira parasının çalındığını söyledi.

29 Ocak 2019 Salı 10:52
Cenazede Ünlü Sanatçı'nın Cebinden 5 Bin TL Çalmışlar

Türk sinemasının ve yeşilçamın usta isimlerinden Nuri Alço, Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına misafir oldu. Geçtiğimiz günlerde Ayşen Gruda'nın cenaze törenine katılan Ünlü sanatçı Nuri Alço, kalabalıkta cebindeki 5 bin lira parasının çalındığını söyledi.
 

CENAZEDE 5 BİN LİRAM ÇALINDI

Sanat camiasında hayatını kaybeden ünlü isimlerin cenaze törenlerine katılarak vefasını gösteren Nuri Alço, son olarak pankreas kanserinden hayatını kaybeden Ayşen Gruda'nın cenaze törenine katıldı. Alço, cenazedeki kargaşada cebindeki 5 bin TL parasının çalındığını söyledi. 'Elimden geldiği kadar cenazelere gitmeye çalışıyorum. Ayşen Gruda'nın cenazesinde de cebimdeki 5 bin TL çaldılar.'

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 29.01.2019 13:58
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