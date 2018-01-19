Cenazede Şok Anlar ! Hakkını Helal Etmedi: İşte Nedeni

Muğla Seydikemer İlçesinde bulunan Zorlar Mahallesi'nde 87 yaşında hayatını kaybeden Ramazan Güven isimli kişi için Oyuk Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Düzenlenen törende kılınan cenaze namazından önce imamın helallik istediği Ramazan Güven'in damadı 60 yaşındaki Muhlis Kocasarı söz isteyerek haksızlığa uğradığını iddia etti. Damat Kocasarı, helallik istenmesi sırasında hakkını helal etmediğini söylemesi, cemaatte soğuk duş etkisi yaptı. Kocasarı, cemaatten birinin uyarması sonrası ön safı terk etti. Mezarlığın tartışma yeri olmadığını belirten imamın daha sonra cenaze namazını kıldırdığı Ramazan Güven'in cenazesi son yolculuğuna uğurlandı.

Defin töreninin ardından bölgede bulunan basın mensuplarına açıklama yapan Muhlis Kocasarı, sağlığında kayınpederini birçok kez hastaneye götürdüğünü ve onunla yoğun şekilde ilgilendiğini söyledi. Ancak kendisinden parasını peşin verip arazi aldığını belirten Muhlis Kocasarı vefat eden kayınpederine tepkisini "Hasta olduğu için ‘Tapunu sonra alırsın’ dediler. Ben de üzerine düşmedim. Tapuyu üzerime vermeden vefat etti. Ben de hakkımı helal etmiyorum" şeklinde dile getirdi.

Kocasarı, kayınbiraderlerinin de bir yıldır bu sorunu çözmediğini de iddia etti.

Eşinin de bu sorunu çözmeleri için kardeşlerine uyarıda bulunduğunu vurgulayan Kocasarı, "Eşim de birçok kez söyledi. Her seferinde 'Tamam halledeceğiz' dediler. Eşimin ağabeyi burada bir otel işletiyordu. Onu da kapattı ve İngiltere'ye gitti. Şimdi de babası vefat etti. Benim alacağım kaldı. Bu nedenle mezarlıkta imamın huzurunda hakkımı helal etmedim. Alıncaya kadar da helal değildir. Her şeyi Allah'a havale ediyorum" diye konuştu.

Kpsscafe.com.tr | Ankara