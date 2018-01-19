Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Cenazede Şok Anlar ! Hakkını Helal Etmedi: İşte Nedeni

Cami cemaati cenaze namazı sırasında şok yaşadı. Bir kişi kayınpederini kendisine adil davranmadığı nedeniyle ona hakkını helal etmedi.

banner396

Cenazede Şok Anlar ! Hakkını Helal Etmedi: İşte Nedeni

Cami cemaati cenaze namazı sırasında şok yaşadı. Bir kişi kayınpederini kendisine adil davranmadığı nedeniyle ona hakkını helal etmedi.

19 Ocak 2018 Cuma 18:02
Cenazede Şok Anlar ! Hakkını Helal Etmedi: İşte Nedeni

Muğla Seydikemer İlçesinde bulunan Zorlar Mahallesi'nde 87 yaşında hayatını kaybeden Ramazan Güven isimli kişi için Oyuk Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Düzenlenen törende kılınan cenaze namazından önce imamın helallik istediği Ramazan Güven'in damadı 60 yaşındaki Muhlis Kocasarı söz isteyerek haksızlığa uğradığını iddia etti. Damat Kocasarı, helallik istenmesi sırasında hakkını helal etmediğini söylemesi, cemaatte soğuk duş etkisi yaptı. Kocasarı, cemaatten birinin uyarması sonrası ön safı terk etti. Mezarlığın tartışma yeri olmadığını belirten imamın daha sonra cenaze namazını kıldırdığı Ramazan Güven'in cenazesi son yolculuğuna uğurlandı.

Defin töreninin ardından bölgede bulunan basın mensuplarına açıklama yapan Muhlis Kocasarı, sağlığında kayınpederini birçok kez hastaneye götürdüğünü ve onunla yoğun şekilde ilgilendiğini söyledi. Ancak kendisinden parasını peşin verip arazi aldığını belirten Muhlis Kocasarı vefat eden kayınpederine tepkisini "Hasta olduğu için ‘Tapunu sonra alırsın’ dediler. Ben de üzerine düşmedim. Tapuyu üzerime vermeden vefat etti. Ben de hakkımı helal etmiyorum" şeklinde dile getirdi.

Kocasarı, kayınbiraderlerinin de bir yıldır bu sorunu çözmediğini de iddia etti.

Eşinin de bu sorunu çözmeleri için kardeşlerine uyarıda bulunduğunu vurgulayan Kocasarı, "Eşim de birçok kez söyledi. Her seferinde 'Tamam halledeceğiz' dediler. Eşimin ağabeyi burada bir otel işletiyordu. Onu da kapattı ve İngiltere'ye gitti. Şimdi de babası vefat etti. Benim alacağım kaldı. Bu nedenle mezarlıkta imamın huzurunda hakkımı helal etmedim. Alıncaya kadar da helal değildir. Her şeyi Allah'a havale ediyorum" diye konuştu.

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
CenazeCenaze NamazıHakkını Helal Etmeyen Kişi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adnan Oktar'a Uzaklaştırma Kararı! İddialar Dehşete Düşürdü
Adnan Oktar'a Uzaklaştırma Kararı! İddialar Dehşete Düşürdü
Türkiye Konut Satışında Avrupa Birincisi Oldu
Türkiye Konut Satışında Avrupa Birincisi Oldu
SPK 27 Site için Harekete Geçti! Hepsi Kapattırılacak
SPK 27 Site için Harekete Geçti! Hepsi Kapattırılacak

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim