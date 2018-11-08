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Cenaze Namazında Cami Avlusunda Vuruldu!

Giresun’a bağlı Görele ilçesinde cenaze namazına katılan bir kişinin cami avlusunda hasım olduğu bir kişi tarafından silahla vurularak öldürülme anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Cenaze Namazında Cami Avlusunda Vuruldu!

Giresun’a bağlı Görele ilçesinde cenaze namazına katılan bir kişinin cami avlusunda hasım olduğu bir kişi tarafından silahla vurularak öldürülme anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

08 Kasım 2018 Perşembe 21:24
Cenaze Namazında Cami Avlusunda Vuruldu!

Giresun’a bağlı Görele ilçesinde cenaze namazına katılan bir kişinin cami avlusunda hasım olduğu bir kişi tarafından silahla vurularak öldürülme anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Giresun'un Görele ilçesine bağlı Soğusu Mahallesi'nde oturan Faik Sinirlioğlu bir akrabasının cenazesine katılmak için Hasanağa Camii'ne geldi. Faik Sinirlioğlu, burada aralarında husumet olduğu öğrenilen Hakan A. ile karşılaştı.

Hakan A. bir süre tartıştığı ve cenaze namazı için avluya giren Faik Sinirlioğlu’na belindeki silahını çıkartarak kurşun yağdırdı. O anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

VURULDUKTAN ONRA EMEKLEYEREK KAÇMAYA ÇALIŞTI

Tartışma sonrası üzerine kurşun yağan Faik Sinirlioğlu emekleyerek kaçmaya çalıştı. Bu anlarda ise Hakan A. ateş etmeye devam etti. Olayın yaşandığı anda cami avlusunda bulunanların ise yaşadığı şaşkınlık ve korku dolu anlar görüntülere yansıdı.

Cami avlusunda yaşanan cinayetin zanlısı Hakan A.'nın emniyet müdürlüğündeki sorgusu sürüyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA 

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