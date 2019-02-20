Cem Yılmaz'dan NASA'nın İş İlanına Cevap!

BBC'nin haberine göre, kurumun komik bir kişinin ekiplerin gergin ortamlara baş etmesini kolaylaştıracağına işaret eden araştırmalara dayanarak dört astronot grubuyla çalışma yürüttüğü açıklandı.

NASA'nın araştırmasına öncülük eden Florida Üniversitesi'nden antropolog Prof. Jeffrey Johnson, "Mars yolculuğu gibi, sınırlı bir alanda uzun bir süre kalmak sinirleri yıpratıyor. Bu nedenle uzay aracında, işlerin normal seyrinde yürümesi için ekibin moralini yüksek tutacak birine ihtiyacınız var" dedi.

Johnson, Antarktika'da dört yıl süren araştırmaları sonunda, "komik, lider, ahbap, hikaye anlatıcı, uzlaştırıcı ve dert ortağı" gibi karakterlerin ekipleri birleştirdiği ve işlerin daha iyi yürümesi sağladığı sonucuna vardığını belirtti.

NASA'nın bu açıklamasına komedyen Cem Yılmaz'dan yanıt geldi. Cem Yılmaz Twitter hesabından söz konusu haberi "İşim var" notu ile paylaştı.