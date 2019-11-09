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Cem Uzan: İki ay içinde ülkeme döneceğim

Uzun yıllardır Fransa'da yaşayan Cem Uzan, iki ay içinde Türkiye'ye döneceğini söyledi. Uzan, "Cumhurbaşkanlığı yarışına katılmak için sokağa çıkıp güçlü bir demokratik seçenek yaratacağım" dedi.

Cem Uzan: İki ay içinde ülkeme döneceğim

Uzun yıllardır Fransa'da yaşayan Cem Uzan, iki ay içinde Türkiye'ye döneceğini söyledi. Uzan, "Cumhurbaşkanlığı yarışına katılmak için sokağa çıkıp güçlü bir demokratik seçenek yaratacağım" dedi.

09 Kasım 2019 Cumartesi 20:07
Cem Uzan: İki ay içinde ülkeme döneceğim

Gazeteci Sabahattin ÖnkibarOda TV'de yayınlanan yazısında uzun yıllardır Fransa'da yaşayan Cem Uzan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini aktardı.

Bir dönem Star Gazetesi Ankara Temsilciliği görevini yürüttüğünü hatırlatan Önkibar, Uzan ile tanışıklığının bu döneme dayandığını söyledi:

"Cem Uzan yakın geçmişin büyük iş adamı ve aynı zamanda medya patronuydu ki tanışıklığımız bir dönem Star’ın Ankara Temsilciliğini yapmamdan. Keza Cem Uzan Genç Partiyi kurup 2002 seçimlerinde rüzgâr estiren önemli bir siyasi figürdü."

Sohbetin off the record (yazılmamak kaydıyla) ve on the record (yazılmak kaydıyla) olarak ikiye ayrıldığını belirten Önkibar, Uzan'ın ifadelerinden bazı başlıkları okurlarına aktardı:

- İki ay içinde ülkeme döneceğim.

Cumhurbaşkanlığı yarışına katılmak için sokağa çıkıp güçlü bir demokratik seçenek yaratacağım.

- İktidara karşı onun üslubu ile mücadele edip demokratik bir çerçevede Türkiye’yi ayağa kaldıracağım.

- Bundan sonda tek misyonum ve yaşama nedenim, ülkeme ve milletime hizmet.

- Geçmişte olduğu gibi yine yolumu keserlerle hapse girmekten imtina etmem.

Önkibar, Uzan'ın, yaşadığı yargısal sorunlar hakkında da şu ifadeyi kullandığını belirtti:

"Hiçbir sorun yok. Dönüyorum ve aklanacağım...Zaten milletimiz vicdanında bizi hiç mahkûm etmedi. Zira bize yapılanın siyasi ve emperyal operasyon olduğu çok net ve toplum bunun farkında."

'Make Pringles great again'

Uzan'ın açıklamalarına ilk tepki, Liberal Demokrat Parti'den (LDP) geldi. Partinin resmi Twitter hesabında yapılan paylaşımda "Make Pringles Great Again (Türkçe söylenişiyle Pringles'ı yeniden muhteşem yap)" dendi.

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