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Çavuşoğlu: Bu bir ateşkes değildir, YPG'nin güvenli bölgeden çıkması için harekata ara veriyoruz

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklama yapıyor

Çavuşoğlu: Bu bir ateşkes değildir, YPG'nin güvenli bölgeden çıkması için harekata ara veriyoruz

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklama yapıyor

17 Ekim 2019 Perşembe 20:35
Çavuşoğlu: Bu bir ateşkes değildir, YPG'nin güvenli bölgeden çıkması için harekata ara veriyoruz

- İstediklerimizi aldık.

- Böylelikle ABD tarafı harekatımızın meşruiyetini kabul etmiş oldu.

- YPG'nin ağır silahlarının toplanması, mevzilerinin ve tahkimatlarının imha edilmesi hususlarında mutabakat sağladık.

- PKK/YPG'nin 120 saat içinde çıkması için Barış Pınarı Operasyonuna ara vereceğiz, bu bir ateşkes değildir. Ateşkes iki meşru taraf arasında yapılır.

- YPG'nin güvenli bölgeden çıkması için harekata ara veriyoruz. Ancak terör unsurlarının çıkmasından sonra operasyonu durdurmamız söz konusu olacaktır.

- YPG unsurları çıktıktan sonra biz ancak harekatı durdurabiliriz. 

- Fırat'ın doğusunda DEAŞ ile mücadele konusunda da eş güdüm ve iş birliği içinde çalışacağız.

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