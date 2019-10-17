Çavuşoğlu: Bu bir ateşkes değildir, YPG'nin güvenli bölgeden çıkması için harekata ara veriyoruz

- İstediklerimizi aldık.
- Böylelikle ABD tarafı harekatımızın meşruiyetini kabul etmiş oldu.
- YPG'nin ağır silahlarının toplanması, mevzilerinin ve tahkimatlarının imha edilmesi hususlarında mutabakat sağladık.
- PKK/YPG'nin 120 saat içinde çıkması için Barış Pınarı Operasyonuna ara vereceğiz, bu bir ateşkes değildir. Ateşkes iki meşru taraf arasında yapılır.
- YPG'nin güvenli bölgeden çıkması için harekata ara veriyoruz. Ancak terör unsurlarının çıkmasından sonra operasyonu durdurmamız söz konusu olacaktır.
- YPG unsurları çıktıktan sonra biz ancak harekatı durdurabiliriz.
- Fırat'ın doğusunda DEAŞ ile mücadele konusunda da eş güdüm ve iş birliği içinde çalışacağız.