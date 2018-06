Çavuşoğlu : Artık Başkalarının Eline Bakan Bir Ülke Değiliz

Dışişleri Bakanı Antalya Konyaaltı'nda Çakırlar mahallesinde düzenlenen geniş katılımlı toplantıya katıldı. Burada bir de konuşma yapan Dışişleri Bakanı, gündemdeki meselelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti'nin turizme büyük önem verdiğini söyleyen Çavuşoğlu, 2002 yılında Antalya'ya 3.5 milyon turist geldiğini, bu sayının 2018 'de 14 Milyona çıkacağını söyledi. Çavuşoğlu, "Her yerde tanıtım yapıyoruz, yeni piyasalara açılıyoruz. 'Dünyada her yerde Türk bayrağı dalgalanacak' dedik. 241 yurtdışı temsilciliğimiz oldu. Bunlar lafla olmaz. Güçle, imkanla olur. Masaya oturduğunuz zaman 'Ben de varım.' diyebilmeniz için ülkenizin güçlü olması lazım. Ekonomik olarak bağımsız olmanız lazım. Artık sahada da masada da güçlüyüz. 'Terör belasını ülkemizden temizleyeceğiz.' dedik temizlemedik mi? Şehirlerde kazdıkları çukurlara gömülmediler mi? Dağlarda inlerine gömmedik mi? Afrin'de, Cerablus'ta, El-Bab'ta tepelerine binmedik mi? Kandil'de tepelerine bineceğiz. Oraları da onlara zindan edeceğiz. Sincar'mış orasıymış, burasıymış fark etmez. Türkiye'ye yönelik nerede bir tehdit varsa onu da yok edeceğiz. Huzur içinde yaşamamız için bunu da yapmamız gerekiyor." şeklinde konuştu. 16 senedir halkla her zaman iç içe olduklarını söyleyen Çavuşoğlu, Türkiye'nin geçmişteki gibi olmadığını başka ülkelerin eline bakan bir ülke konumundan çıktığını söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, "Hizmet, bayrak aşkıyla çalışmaya devam edeceğiz. Türk'ün iki asır sonrasını planlamamız, vizyon ortaya koymamız lazım. Hedeflerimize koşmamız lazım. Artık koalisyonlar devri bitti, kaoslar bitti. Güçlü, Türkiye olacak. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Evlad-ı Fatihan'ın, Balkanlar'ın yanında. 100. yıldır orada bekleyen, bu dağlardan giden Yörüklere ulaştık. Onlara yol, su, okul yapıyoruz. Ecdadın inşa ettiği külliyeleri, camileri, eserleri, yeniden ayağa kaldırıyoruz. Çünkü dertliyiz biz. Evlad-ı Fatihan 100 senedir bekliyor. Bosna'da bir program nedeniyle ikindi namazına geç kaldık. İmam da beklemiş. Gönlünü almamı istediler. Kendisine 'Kusura bakma' dedim. Bana 'Sayın bakan biz sizi 100 yıl bekledik, iki saat beklemişiz, ne olacak' dedi. Türkiye'den beklenti işte bu. Biz artık umuduz. Umutsak güçlü olmamız lazım. Biz artık başkasının eline bakan bir ülke değiliz. El uzatan, yardım eden bir ülkeyiz. Türkiye, 24 Haziran'daki seçimlerden sonra şahlanacak. Türkiye, adalet, barış, istikrar dağıtacak." ifadelerini kullandı.

KPSSCAFE - ANKARA