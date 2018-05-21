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Canlı Yayında Skandal: Milletvekili Adayları Listesi Verilirken..

Milletvekili aday listeleri belli oldu. Listeleri canlı yayında geçen CNN Türk skandala imza attı.

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Canlı Yayında Skandal: Milletvekili Adayları Listesi Verilirken..

Milletvekili aday listeleri belli oldu. Listeleri canlı yayında geçen CNN Türk skandala imza attı.

21 Mayıs 2018 Pazartesi 22:37
Canlı Yayında Skandal: Milletvekili Adayları Listesi Verilirken..

Bugün partilerin Milletvekili adayları listesi belli oldu. Listeleri canlı yayına taşıyan CNN Türk ise bir skandala imza attı.

CNN canlı yayınında listeler açıklandığında AK Parti'nin Milletvekili isim listeleri verildi. Açık şekilde verilen listelerde Milletvekili adaylarının T.C. kimlik numaraları da sansürsüz şekilde ekranlara geldi. Süleyman Soylu başta olmak üzere birçok ismin T.C kimlik numaraları ekranlarda bir süre verildi. 

Yapılan büyük hata kısa süre sonra fark edildi. Hatanın fark edilmesi sonrası yayın düzeltildi ve T.C. kimlik numaralar sansürlü şekilde yayınlandı.

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Son DakikaMilletvekiliSüleyman SoyluAk PartiCnn
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