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Canlı yayında özür dileyip intihar etti!

Ordu’da 5 katlı binanın çatı katından atlayarak intihar eden genç kadının son sözleri ortaya çıktı. Son konuşmasını telefonuna kaydeden kadının son sözleri “Yavrularımızı annesiz bıraktığım için özür diliyorum” şeklinde oldu.

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Canlı yayında özür dileyip intihar etti!

Ordu’da 5 katlı binanın çatı katından atlayarak intihar eden genç kadının son sözleri ortaya çıktı. Son konuşmasını telefonuna kaydeden kadının son sözleri “Yavrularımızı annesiz bıraktığım için özür diliyorum” şeklinde oldu.

28 Eylül 2018 Cuma 09:56
Canlı yayında özür dileyip intihar etti!

Ordu'ya bağlı Altınordu ilçesi Yeni Mahalle’de meydana gelen korkunç olayda, 25 yaşındaki Neslihan Yılmaz adlı 4 çocuk annesi kadın, 5 katlı bir binanın çatı katından atlayarak intihar etti. İtfaiye ekiplerinin açtığı şişme brandanın iki metre ilerisinde asfalt zemine çakılan genç kadın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İntihar olayını araştıran polis, genç kadının geride bıraktığı telefonunda intihar etmeden birkaç dakika önce yapılan bir video kaydı buldu.

ÇOCUKLARINDAN ÖZÜR DİLEDİ

Genç kadının, “Arkamdan herkes her şeyi söyledi. İntihar edeceğim. Şunu söylüyorum. Dün arkamdan şöyleydi böyleydi diye konuşanlar yarın öğle namazında cenazeme gelip iyi biriydi demesinler. Çünkü iyi bir insan olmaktan yoruldum. Olmayacağım zaten bu saatten sonra. İnsanların yalanlarından, sahtekarlığından, ikiyüzlülüğünden yoruldum. Ben bu yalanların altından kalkamıyorum. Öncelikle eğer benim hatam varsa hepsinden özür diliyorum. 4 tane kızım var. Sizi annesiz bıraktığım için özür diliyorum. Yarınlarınızda ben olmayacağım için özür diliyorum. Bensiz hayata tutunmaya çalışacağınız için sizi buna mecbur bıraktığım için özür diliyorum. Ciğeri beş para etmez insanı sevdiğim için ve güvendiğim için, belki olur dediğim için. Bunun için sizden özür diliyorum. Sizi annesiz bıraktığım için özür diliyorum. Burada özür dileyeceğim tek şey evlatlarım. Evet 4 çocuk annesiyim ama hayata tutunmaktan sıkıldım” ifadelerini kullandı.

'BOŞANDI, PSİKOLOJİSİ BOZULDU'

Bu görüntülerden sonra 5 katlı bir binanın çatı katına çıkan genç kadın, polis, sağlık ve itfaiye ekiplerinin çağrısına ve vazgeçirme çabalarına rağmen intihar etti. Mahalle sakinleri genç kadının eşinden boşandığını ve 4 kızıyla yaşam savaşı verdiğini, son dönemde psikolojisinin bozulduğunu dile getirdi.

Kaynaklar; İHA

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Son Güncelleme: 28.09.2018 10:15
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canlı yayında özür dileyip intihar etti
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