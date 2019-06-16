Canlı yayında Atatürk için skandal sözler!

Sosyal medyada AK Parti'yi savunduğu videoları ile bilinen yazar Tuğrul Selmanoğlu, Beyaz TV’de Türker Akıncı’nın sunduğu Ne Var Ne Yok programına katıldı. Suriyeliler sorununun konuşulduğu programda Tuğrul Selmanoğlu, konuyu Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e getirerek, Atatürk için 'mülteci' dedi.

Tuğrul Selmanoğlu Suriyeli sığınmacıların ülkemizde yaşamasını savunurken “Şunu bir kere çok iyi bilmesi lazım o insanların. Çoğu Atatürkçüyüm falan diyor ya. Atatürk’ün kendisi Selanik göçmeni, mülteci” ifadelerini kullandı.

Programa katılan bir diğer konuşmacı Erem Şentürk ise “Mülteci demeyelim, Osmanlı toprağı orası. Niye mülteci olsun?” sorusunu yöneltti.

Tuğrul Selmanoğlu, konuşmasının devamında şu skandal cümleleri kullandı: “Oradan bir sürü insan göçüp gelmedi mi abi Türkiye’ye? Selanik’ten kaç tane mülteci geldi ülkemize? Göçmen, mülteci neticede başka bir idarenin eline geçmiş oradaki Osmanlı himayesi kalktığı için insanlar canını malını emniyete almak için ana yurduna gelmiş bu mültecidir”

İktidara yakınlığıyla bilinen yazar Tuğrul Selmanoğlu’nun Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e mülteci dediği görüntüler sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşılarak tepki çekti.