Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 24°
sağanak
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
90787
ALTIN
254.429
DOLAR
5.8790
STERLIN
7.4010
EURO
6.5887
Bir dakika yüzünden YKS'ye giremedi
YKS'nin birinci oturumu başladı
İstinaftan 2 yıl evliliğe 2 yıl nafaka
Facebook Para Dağıtacak! Facebook'tan Nasıl Para Kazanabilirsiniz?
Efsane Futbolcusu Hayatını Kaybetti!

Canlı yayında Atatürk için skandal sözler!

İktidara yakınlığıyla bilinen yazar Tuğrul Selmanoğlu, katıldığı bir televizyon programında Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e ‘mülteci’ dedi.

Canlı yayında Atatürk için skandal sözler!

İktidara yakınlığıyla bilinen yazar Tuğrul Selmanoğlu, katıldığı bir televizyon programında Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e ‘mülteci’ dedi.

16 Haziran 2019 Pazar 15:03
Canlı yayında Atatürk için skandal sözler!

Sosyal medyada AK Parti'yi savunduğu videoları ile bilinen yazar Tuğrul Selmanoğlu, Beyaz TV’de Türker Akıncı’nın sunduğu Ne Var Ne Yok programına katıldı. Suriyeliler sorununun konuşulduğu programda Tuğrul Selmanoğlu, konuyu Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e getirerek, Atatürk için 'mülteci' dedi.

Tuğrul Selmanoğlu Suriyeli sığınmacıların ülkemizde yaşamasını savunurken “Şunu bir kere çok iyi bilmesi lazım o insanların. Çoğu Atatürkçüyüm falan diyor ya. Atatürk’ün kendisi Selanik göçmeni, mülteci” ifadelerini kullandı.

Programa katılan bir diğer konuşmacı Erem Şentürk ise “Mülteci demeyelim, Osmanlı toprağı orası. Niye mülteci olsun?” sorusunu yöneltti.

Tuğrul Selmanoğlu, konuşmasının devamında şu skandal cümleleri kullandı: “Oradan bir sürü insan göçüp gelmedi mi abi Türkiye’ye? Selanik’ten kaç tane mülteci geldi ülkemize? Göçmen, mülteci neticede başka bir idarenin eline geçmiş oradaki Osmanlı himayesi kalktığı için insanlar canını malını emniyete almak için ana yurduna gelmiş bu mültecidir”

İktidara yakınlığıyla bilinen yazar Tuğrul Selmanoğlu’nun Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e mülteci dediği görüntüler sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşılarak tepki çekti.

Anahtar Kelimeler:
canlı yayında atatürk skandal sözler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şırnak'tan acı haber: 1 askerimiz şehit, 8 terörist öldürüldü !
Şırnak'tan acı haber: 1 askerimiz şehit, 8 terörist öldürüldü !
EN ÇOK YILMAZ SOYADINI KULLANIYORUZ
EN ÇOK YILMAZ SOYADINI KULLANIYORUZ
14 yaşındaki kızını hamile bırakan baba tutuklandı
14 yaşındaki kızını hamile bırakan baba tutuklandı

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim