Canlı Yayında Açıkladı '110 Bin Memur Alınacak ! Taşeronların Sınavı Eleme Usulü Olmayacak'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Taşeron işçilerin kamuda istihdamıyla ilgili sınav sürecinin eleme usulü olmayacağını, sınav kararı alınmasındaki nedeninin 'KPSS ile atanamayanlara haksızlık olmaması' olduğunu açıkladı.

TRT Haber'de canlı yayında gündemdeki konulara ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, 2018 yılında 110 bin memur alımı yapılacağını hatırlattı. Taşeron sınavıyla ilgili kendisine yöneltilen soruları da yanıtlayan Sarıeroğlu, taşeronların herhangi bir dershaneye gitmesine gerek olmayacağını, kitaplara para vermemesi gerektiğini, sınavların kolay olacağını söyledi.

SINAV TOPLUM VİCDANI İÇİN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu :"Bu sınavı biz toplum vicdanı açısından ortaya koyduk. Bu önemli. Şu anda hali hazırda bir kuruma girmek için KPSS ile İŞKUR'a başvurma durumu var. Oradan biz kurumlara İŞKUR aracılığı ile gönderiyoruz. İstenilen rakamın 3 katı kadar. Lise altı olanları kurayla belirliyoruz. Bu anlamda sistemin uyumlu olması açısından böyle bir mekanizmayı toplum vicdanı açısından koymamız gerekiyordu. Bir sınavdan geçireceğiz. Eleme amacını taşımıyoruz. İlk günden itibaren Cumhurbaşkanımız açıklama yaptıktan sonra, Alo 170 üzerinden, Çalışma Bakanlığı'nın üzerinden geri bildirimleri aldık.

110 BİN MEMUR ALIMI MÜJDESİ DE GELDİ

Sınav konusu ortak olarak herkesin hem fikir olduğu konuydu. Genelde olumsuz yorum almadık. Yıllardır KPSS'ye girmiş atamayı bekleyen kesimlerimiz var, buralardan bu yöntemin doğru olduğuna ilişkin geri bildirim aldık. Çok şükür dün 110 bin kişilik memurlarla ilgili Sn. Başbakanımızın bir müjdesi de oldu. Böyle kamuda 2018'e inşallah güzellikler içinde girmekten dolayı memnunuz.

BEKLENTİLERİN ÇOK ÜZERİNDE BİR ÇALIŞMA

Beklentilerin çok üzerinde bir çalışma yaptık. Göreve başladığımda Cumhurbaşkanımızın ilk talimatı oldu. Çok yoğun çalıştık. Direk kadroya geçiş, muhalefet tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Çalışanların lehine yaptığımız bir düzenleme oldu. Bugüne kadar olan her türlü konunun dikkate alındığı, dün KHK'da ortaya çıktı. Rakamda beklenilenin çok üzerinde oldu. Ben çok memnunum, çok güzel dualar alıyorum. " dedi.

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