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Canını hiçe saydı! Öğrencileri kurtardı

Şanlıurfa’da taşınan bir evin eşyalarının yüklendiği kamyon, freninin patlatması neticesinde kontrolden çıkarak bir eve çarptı. Çok sayıda öğrencinin okula gitmek için geçtiği yolda yaşanan olayda, kamyonun öğrencilere çarpmaması için durdurmaya çalışan iki kişi kamyonun altında kalarak ağır yaralandı.

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Canını hiçe saydı! Öğrencileri kurtardı

Şanlıurfa’da taşınan bir evin eşyalarının yüklendiği kamyon, freninin patlatması neticesinde kontrolden çıkarak bir eve çarptı. Çok sayıda öğrencinin okula gitmek için geçtiği yolda yaşanan olayda, kamyonun öğrencilere çarpmaması için durdurmaya çalışan iki kişi kamyonun altında kalarak ağır yaralandı.

26 Ekim 2018 Cuma 14:32
Canını hiçe saydı! Öğrencileri kurtardı

Şanlıurfa’da taşınan bir evin eşyalarının yüklendiği kamyon, freninin patlatması neticesinde kontrolden çıkarak bir eve çarptı. Çok sayıda öğrencinin okula gitmek için geçtiği yolda yaşanan olayda, kamyonun öğrencilere çarpmaması için durdurmaya çalışan iki kişi kamyonun altında kalarak ağır yaralandı. 

Korkun Olay, Şanlıurfa'ya bağlı Haliliye ilçesi Ahmet Yesevi Mahallesi'nde yaşandı. Öne sürüldüğüne göre, ev eşyalarını yüklemek için çağrılan nakliye kamyonu, park halindeyken freninin patlaması neticesinde hareket etmeye başladı. Eşya yüklemek için üzerine çıkan bir kişiyle birlikte ilerleyen kamyon, okula giden öğrencilerin üzerine doğru ilerlemeye başladı. 

CANINI HİÇE SAYDI ÇOCUKLARI KURTARDI 

Kamyonun hareket ederek çok sayıda öğrencinin üzerine doğru gittiğini gören İsa M. isimli vatandaş koşarak çocukları kamyonun önünden çekmeye çalıştı. Çocukları kamyonun önünden çeken İsa M. kamyonun çarpması neticesinde yan taraftaki 3 katlı bir binanın bahçesine düştü. Bahçe duvarına çarpan kamyon da üzerindeki kişiyle birlikte İsa M.’nin üzerine devrildi. Yaşanan olay sonrası bölgeye çok sayıda ambulans ile itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri sıkışan yaralıları çıkarttıktan sonra sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansa alınan yaralılar, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu bilgisi paylaşıldı.

KAMYONUN NASIL GELDİĞİNİ TAM GÖRMEDİK 

Bahçesine kamyon devrilen ev sahibi Şeyhmus Toprak, “Komşularımızdan biri evini taşımak için kamyonette yüklüyordu. Kamyonun nasıl geldiğini tam göremedik. Bir anda yüksek bir patlama gibi ses geldi. Araba çalışmıyordu. Çalışmadan yol aldı. Ev bana ait. Çok şükür bizde bir yaralanma durumu yok” ifadelerini kullandı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 26.10.2018 14:47
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