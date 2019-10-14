Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 20°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
96612
ALTIN
284.454
DOLAR
5.9150
STERLIN
7.4324
EURO
6.5267

Candan Erçetin Mehmetçik İçin Söyledi!

Kerki Solfej'in düzenlediği konserlerde sevenleriyle buluşan Candan Erçetin, dün akşam Bursa Kültürpark Açıkhava'da sahneye çıktı. Sanatçı, şarkılarını, Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerlerimiz için söyledi.

Candan Erçetin Mehmetçik İçin Söyledi!

Kerki Solfej'in düzenlediği konserlerde sevenleriyle buluşan Candan Erçetin, dün akşam Bursa Kültürpark Açıkhava'da sahneye çıktı. Sanatçı, şarkılarını, Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerlerimiz için söyledi.

14 Ekim 2019 Pazartesi 08:48
Candan Erçetin Mehmetçik İçin Söyledi!

Kerki Solfej'in düzenlediği konserlerde sevenleriyle buluşan Candan Erçetin, dün akşam Bursa Kültürpark Açıkhava'da sahneye çıktı. Sanatçı, şarkılarını, Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerlerimiz için söyledi.

'Memleketim' şarkısını seslendirmeden önce "Bu şarkıyı güneydoğu da savaşan askerlerimiz için söyleyelim" diyen Erçetin, konser sonuna doğru bir dinleyicinin 'Annem' şarkısını istemesi üzerine "Bu şarkıyı da Mehmetçiklerimizin anneleri için söyleyelim" dedi. Bursa seyircisi de Erçetin'e alkışlarıyla destek verdi.

Anahtar Kelimeler:
candan erçetin mehmetçik söyledi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye’de Doğasıyla Az Bilinen Yerler!
Türkiye’de Doğasıyla Az Bilinen Yerler!
Yüz nakilli Recep Sert, silahlı saldırıdan gözaltına alındı
Yüz nakilli Recep Sert, silahlı saldırıdan gözaltına alındı
Engelsiz Koro'dan Mehmetçiğe Tam Destek
Engelsiz Koro'dan Mehmetçiğe Tam Destek

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim