Çanakkale'yi ayağa kaldıran cinsel istismar iddiası: Kız ve erkek 5 çocuğa birden...

Çanakkale'ye bağlı Biga ilçesinde 5 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi. Olayın detayları insanlıktan utandıracak cinsten...
Evli ve 2 çocuk babası 52 yaşındaki H.C, yaşları 7 ila 9 arasındadeğişen kız ve erkek 5 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.
Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alındıktan sonra işlemleri tamamlanarak nöbetçi mahkemeye sevk edilen zanlı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayın çocukların durumu ailelerine anlatması üzerine ortaya çıktığı öğrenildi.
Kaynaklar; Anadolu Ajansı
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İdam gelmeli.minik melekler rahat etmeli çok net
Allah belasını versin bunların hepsi gebersin insAllah ....