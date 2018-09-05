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Çanakkale'yi ayağa kaldıran cinsel istismar iddiası: Kız ve erkek 5 çocuğa birden...

Çanakkale'ye bağlı Biga ilçesinde 5 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi. Olayın detayları insanlıktan utandıracak cinsten...

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Çanakkale'yi ayağa kaldıran cinsel istismar iddiası: Kız ve erkek 5 çocuğa birden...

Çanakkale'ye bağlı Biga ilçesinde 5 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi. Olayın detayları insanlıktan utandıracak cinsten...

05 Eylül 2018 Çarşamba 10:06
Çanakkale'yi ayağa kaldıran cinsel istismar iddiası: Kız ve erkek 5 çocuğa birden...

Çanakkale'ye bağlı Biga ilçesinde 5 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi. Olayın detayları insanlıktan utandıracak cinsten...

Evli ve 2 çocuk babası 52 yaşındaki H.C, yaşları 7 ila 9 arasındadeğişen kız ve erkek 5 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alındıktan sonra işlemleri tamamlanarak nöbetçi mahkemeye sevk edilen zanlı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın çocukların durumu ailelerine anlatması üzerine ortaya çıktığı öğrenildi.

Kaynaklar; Anadolu Ajansı

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Son Güncelleme: 05.09.2018 11:41
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çanakkale yi ayağa kaldıran cinsel istismar iddiası kız erkek çocuğa birden
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zeynep 1 saat önce

İdam gelmeli.minik melekler rahat etmeli çok net

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zeynep açıkgöz 33 dakika önce

Allah belasını versin bunların hepsi gebersin insAllah ....

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