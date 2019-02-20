Çanakkale açıklarında 5,3 Şiddetinde deprem!

Çanakkale Ayvacık'ta 5.3 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem İstanbul, Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve İzmir'de de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi'nin verilerine göre 5.3 büyüklüğündeki deprem Çanakkale Ayvacık'ta meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, deprem İstanbul, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Edirne ve çevre illerde hissedildi.

AFAD’ın twitter hesabından yapılan paylaşımda "Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi." ifadesi yer alırken, Kandilli Rasathanesi'nden yapılan ilk açıklamada ise depremin 5,5 büyüklüğünde olduğu kaydedildi.

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