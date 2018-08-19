Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Can pazarı: Onlarca kişi zehirlendi

Erzurum'a bağlı Yakutiye İlçesininı Kırmızıtaş Köyü’nde elektrik tellerinin sürtünmesinden çıkan kıvılcımlardan dolayı yangın çıktı. Çıkan yangında adeta can pazarı yaşandı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çıkan yangında köylüler, ahırlarda kalan hayvanları kurtarmak için büyük uğraş verdi. Yangın dumanından etkilenen 42 köy sakini ambulanslarda tedavi edildi. Çıkan yangında 5 ev , 3 ahır kullanılmaz hale geldi, 25 hayvan telef oldu ve tonlarca yemlik ot yandı.

banner396

Can pazarı: Onlarca kişi zehirlendi

Erzurum'a bağlı Yakutiye İlçesininı Kırmızıtaş Köyü’nde elektrik tellerinin sürtünmesinden çıkan kıvılcımlardan dolayı yangın çıktı. Çıkan yangında adeta can pazarı yaşandı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çıkan yangında köylüler, ahırlarda kalan hayvanları kurtarmak için büyük uğraş verdi. Yangın dumanından etkilenen 42 köy sakini ambulanslarda tedavi edildi. Çıkan yangında 5 ev , 3 ahır kullanılmaz hale geldi, 25 hayvan telef oldu ve tonlarca yemlik ot yandı.

19 Ağustos 2018 Pazar 00:23
Can pazarı: Onlarca kişi zehirlendi

Erzurum'a bağlı Yakutiye İlçesininı Kırmızıtaş Köyü’nde elektrik tellerinin sürtünmesinden çıkan kıvılcımlardan dolayı yangın çıktı. Çıkan yangında adeta  can pazarı yaşandı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çıkan yangında köylüler, ahırlarda kalan hayvanları kurtarmak için büyük uğraş verdi. Yangın dumanından etkilenen 42 köy sakini ambulanslarda tedavi edildi. Çıkan yangında 5 ev , 3 ahır kullanılmaz hale geldi, 25 hayvan telef oldu ve tonlarca yemlik ot yandı.

Yangın anına ait görüntüler şöyle;

YangÄ±nda can pazarÄ±

YangÄ±nda can pazarÄ±

YangÄ±nda can pazarÄ±

YangÄ±nda can pazarÄ±

YangÄ±nda can pazarÄ±

YangÄ±nda can pazarÄ±

YangÄ±nda can pazarÄ±

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
can pazarı onlarca kişi zehirlendi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TSK Yardıma Koştu!..
TSK Yardıma Koştu!..
Bayram'da Ülkesine Dönen Suriyeli Sayısı Belli Oldu!..
Bayram'da Ülkesine Dönen Suriyeli Sayısı Belli Oldu!..
9 günlük bayram tatilinin ilk gününde trafik kazası bilançosu: 19 ölü, 91 yaralı
9 günlük bayram tatilinin ilk gününde trafik kazası bilançosu: 19 ölü, 91 yaralı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim