Can pazarı: Onlarca kişi zehirlendi

Erzurum'a bağlı Yakutiye İlçesininı Kırmızıtaş Köyü’nde elektrik tellerinin sürtünmesinden çıkan kıvılcımlardan dolayı yangın çıktı. Çıkan yangında adeta can pazarı yaşandı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çıkan yangında köylüler, ahırlarda kalan hayvanları kurtarmak için büyük uğraş verdi. Yangın dumanından etkilenen 42 köy sakini ambulanslarda tedavi edildi. Çıkan yangında 5 ev , 3 ahır kullanılmaz hale geldi, 25 hayvan telef oldu ve tonlarca yemlik ot yandı.