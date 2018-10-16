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Can Dündar ve İlhan Tanır Hakkında Kırmızı Bülten!

Ajanslara yansıyan son dakika bilgisine göre Almanya'da bulunan Can Dündar ve İlhan Tanır hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

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Can Dündar ve İlhan Tanır Hakkında Kırmızı Bülten!

Ajanslara yansıyan son dakika bilgisine göre Almanya'da bulunan Can Dündar ve İlhan Tanır hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

16 Ekim 2018 Salı 13:52
Can Dündar ve İlhan Tanır Hakkında Kırmızı Bülten!

Ajanslara yansıyan son dakika bilgisine göre Almanya'da bulunan Can Dündar ve İlhan Tanır hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

CAN DÜNDAR'A KIRMIZI BÜLTEN

Cumhuriyet gazetesi davasında dosyaları ayrılan sanıklar Can Dündar ve İlhan Tanır hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına hükmedildi.

CAN DÜNDAR ERDOĞAN'A TAZMİNAT ÖDEYECEK!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, avukatları aracılığı ile açtığı davada Can Dündar, Mehmet Orhan Erinç ve Cumhuriyet Gazetesinin bağlı bulunduğu Yenigün Haber Ajansı 10 bin TL manevi tazminat cezasına çarptırıldı.

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Son Güncelleme: 16.10.2018 13:58
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can dündar ilhan tanır kırmızı bülten
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