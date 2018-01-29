Cami Tuvaletinde 16 Yaşındaki Engelli Çocuğa Tecavüz Etmişti! Tutuklandı

Duyanları dehşete düşüren olayla ilgili flaş gelişme! Samsun'da engelli çocuğa tecavüz eden sapık, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'da cami tuvaletinde engelli bir çocuğa tecavüz ettiği iddia edilen sapık çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Samsun'un ilkadım ilçesinde meydana gelen olay dehşete düşürmüştü. İddialara göre 16 yaşındaki engelli bir çocuk cami tuvaletinde cinsel saldırıya uğradı. Olay polise haber verildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri olayla ilgili 28 yaşında olduğu öğrenilen S.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Ahlak bürosundaki sorgu işlemleri tamamlanan S.A. isimli şahıs Çocuğun Cinsel İstismarı suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcılık makamına ifade veren S.A.'nın tutuklanma talebiyle sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

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