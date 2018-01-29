Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Cami Tuvaletinde 16 Yaşındaki Engelli Çocuğa Tecavüz Etmişti! Tutuklandı

Duyanları dehşete düşüren olayla ilgili flaş gelişme! Samsun'da engelli çocuğa tecavüz eden sapık, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

banner396

Cami Tuvaletinde 16 Yaşındaki Engelli Çocuğa Tecavüz Etmişti! Tutuklandı

Duyanları dehşete düşüren olayla ilgili flaş gelişme! Samsun'da engelli çocuğa tecavüz eden sapık, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

29 Ocak 2018 Pazartesi 20:36
Cami Tuvaletinde 16 Yaşındaki Engelli Çocuğa Tecavüz Etmişti! Tutuklandı
banner400

Cami Tuvaletinde 16 Yaşındaki Engelli Çocuğa Tecavüz Etmişti! Tutuklandı

Duyanları dehşete düşüren olayla ilgili flaş gelişme! Samsun'da engelli çocuğa tecavüz eden sapık, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'da cami tuvaletinde engelli bir çocuğa tecavüz ettiği iddia edilen sapık çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Samsun'un ilkadım ilçesinde meydana gelen olay dehşete düşürmüştü. İddialara göre 16 yaşındaki engelli bir çocuk cami tuvaletinde cinsel saldırıya uğradı. Olay polise haber verildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri olayla ilgili 28 yaşında olduğu öğrenilen S.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Ahlak bürosundaki sorgu işlemleri tamamlanan S.A. isimli şahıs Çocuğun Cinsel İstismarı suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcılık makamına ifade veren S.A.'nın tutuklanma talebiyle sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. 

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 29.01.2018 20:42
Anahtar Kelimeler:
Cami TuvaletiCami Tuvaletinde Tecavüz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ATA AÖF Ders Kayıtları Başladı! 4 Şubat'a Kadar Devam Edecek
ATA AÖF Ders Kayıtları Başladı! 4 Şubat'a Kadar Devam Edecek
MEB 513 Şube Müdürü Ataması (GYS) Sınav Kılavuzu Yayımlandı
MEB 513 Şube Müdürü Ataması (GYS) Sınav Kılavuzu Yayımlandı
10 Yaşındaki Kıza Cinsel İstismar Raporla Tescillenmişti! Mahkeme Serbest Bıraktı
10 Yaşındaki Kıza Cinsel İstismar Raporla Tescillenmişti! Mahkeme Serbest Bıraktı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim