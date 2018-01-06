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Cami Avlusunda Korkunç Olay! Siyah Poşetten Kesik Bacak Çıktı

 Şanlıurfa'da Eyüp Peygamber Camii Avlusunda namaz kılmaya gidenler, yerdeki bir siyah poşet içerisinde kesik bacak buldular. Olay sabah saatlerinde Eyüp Peygamber Camisinde meydana geldi.

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Cami Avlusunda Korkunç Olay! Siyah Poşetten Kesik Bacak Çıktı

 Şanlıurfa'da Eyüp Peygamber Camii Avlusunda namaz kılmaya gidenler, yerdeki bir siyah poşet içerisinde kesik bacak buldular. Olay sabah saatlerinde Eyüp Peygamber Camisinde meydana geldi.

06 Ocak 2018 Cumartesi 15:40
Cami Avlusunda Korkunç Olay! Siyah Poşetten Kesik Bacak Çıktı

Cami Avlusunda Korkunç Olay! Siyah Poşetten Kesik Bacak Çıktı

 Şanlıurfa'da Eyüp Peygamber Camii Avlusunda namaz kılmaya gidenler, yerdeki bir siyah poşet içerisinde kesik bacak buldular. Olay sabah saatlerinde Eyüp Peygamber Camisinde meydana geldi.

Sabah namazını kılmak için camiye giden vatandaşlar, avluda şüpheli bir siyah poşet gördü. Bunun üzerine siyah poşete yaklaşan ve içini açan vatandaşlar paniğe kapıldı. Poşetin içerisinin kanla dolu olduğunu ve bir kesik bacak olduğu görenler durumu derhal polise bildirdi. İhbar üzerine camiye polis ekipleri geldi. Kesik bacağın bir insana ait olduğu belirlendi.

Polis, kesik bacağı, ameliyatla bacağı kesilen kişi ya da yakınlarınca gömülmek yerine camiye bırakılmış olabileceği olasılığı üzerine hastanelerdeki son yapılan ameliyatları incelemeye başladı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Son Güncelleme: 06.01.2018 16:15
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Cami AvlusuCami Avlusunda Korkunç Olay
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