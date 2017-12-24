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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Canlı Yayında Açıkladı! 450 Bin Kişi Sınavla Alınacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Taşeron kadro düzenlemesiyle ilgili AA Editör Masası programında konuştu.  Taşeron kadroda sınav kesinleşti. Bakan Sarıeroğlu, taşeronun kadroya alınmasında sınavın yapılacağını, 450 bin kişinin kadroya bu sınavla alınacağını söyledi. Sınavın eleme usulü olmadığını özellikle vurgulayan Bakan Sarıeroğlu, "Çalışan kardeşlerimizin içi rahat olsun" dedi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Canlı Yayında Açıkladı! 450 Bin Kişi Sınavla Alınacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Taşeron kadro düzenlemesiyle ilgili AA Editör Masası programında konuştu.  Taşeron kadroda sınav kesinleşti. Bakan Sarıeroğlu, taşeronun kadroya alınmasında sınavın yapılacağını, 450 bin kişinin kadroya bu sınavla alınacağını söyledi. Sınavın eleme usulü olmadığını özellikle vurgulayan Bakan Sarıeroğlu, "Çalışan kardeşlerimizin içi rahat olsun" dedi.

24 Aralık 2017 Pazar 12:04
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Canlı Yayında Açıkladı! 450 Bin Kişi Sınavla Alınacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Canlı Yayında Açıkladı! 450 Bin Kişi Sınavla Alınacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Taşeron kadro düzenlemesiyle ilgili AA Editör Masası programında konuştu.  Taşeron kadroda sınav kesinleşti. Bakan Sarıeroğlu, taşeronun kadroya alınmasında sınavın yapılacağını, 450 bin kişinin kadroya bu sınavla alınacağını söyledi. Sınavın eleme usulü olmadığını özellikle vurgulayan Bakan Sarıeroğlu, "Çalışan kardeşlerimizin içi rahat olsun" dedi.

Jülide Sarıeroğlu, "İçimize sinen, güzel bir düzenleme oldu. Kapsamla ilgili 5 Aralık tarihinde Cumhurbaşkanımız açıklama gerçekleşmişti. Genel Merkezi bütçe kapsamındaki tüm kamu kurum ve kuruluşları bu kapsamın içerisinde, Özel bütçeli idarelerimiz kapsamımız içerisinde, denetleme ve düzenleme kuruluşları kapsam içerisinde. 450 bin kişi kamuda çalışanlar alınıyor. 4 aşama var bunu burada açmamız lazım, birincisi merkezi bütçe ile düzenlenen tüm kamu kurum ve kuruluşları, ikincisi mahalli idareler, yerel yönetimler, il özel idareleri, 3. düzenlememiz, kamuda geçici işçi statüsündeki kardeşlerimizle ilgili, 4. düzenleme 4/C'li kardeşlerimizle ilgili.  Yine özel kanunla düzenlenen Kalkınma Ajansları, AOÇ ve TİGEM'ler kapsam içerisine girdi. Düzenleme kapsamında 450 bin kişi şartsız, yaş kriteri olmadan, herhangi bir olumsuz olacak , eleme anlamı taşıyacak hiç bir düzenleme yapmadık. Mevcutta çalışan kardeşlerimizin içi rahat olsun. Emekli olanlar dışında tüm 450 bin kişi , inşallah sınav olacak, inşallah hepsinin kadrolu işçi olarak 4/B'deki statüsünde istihdamını sağlayacağız." dedi.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 24.12.2017 15:41
Anahtar Kelimeler:
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik BakanıÇalışma Bakanı
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h.ibrahim 5 saat önce

ne sınavı kpss ye girenleri susturmak için öylesine yapılan bir sınav,2019 da vicdanları susturabilecekmisinz bakalım o 2019 da gelecek bu yapılanı asla unutmam unutturmam kpssden bu puanlar nasıl alınıyor sizin haberiniz var mı gerçi hiç kpssye girmedim dediniz bilemezsiniz

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