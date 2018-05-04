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Çalışma Bakanı'ndan Memurlarla İlgili Önemli Açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Kamu Personeli reformunun hükümetin gündeminde olmadığını, 657 sayılı DMK'da bir düzenlemenin söz konusu olmadığını söyledi.

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Çalışma Bakanı'ndan Memurlarla İlgili Önemli Açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Kamu Personeli reformunun hükümetin gündeminde olmadığını, 657 sayılı DMK'da bir düzenlemenin söz konusu olmadığını söyledi.

04 Mayıs 2018 Cuma 15:13
Çalışma Bakanı'ndan Memurlarla İlgili Önemli Açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, kamu çalışanların, çalışma şekilleriyle ilgili herhangi bir değişikliğin söz konusu olmadığını, 657 sayılı devlet memurları kanununda düzenlemenin söz konusu olmadığını söyledi. Geçtiğimiz günlerde Kamuda personel reformu sinyali veren Başbakan Binali Yıldırım Kamudaki personellerin sözleşmeli olması gerektiğini söylemişti. Kısa süre sonra açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, kamu personeli alımlarında herhangi bir değişiklik olmayacağını Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarının kendi görüşleri olduğunu söylemişti.

Bugün de konu hakkında açıklamalarda bulunan Sarıeroğlu, "Kamu çalışanlarımızın, çalışma şekilleriyle alakalı bir değişiklik söz konusu olmayacak. 657 sayılı devlet memurları kanunumuzda herhangi bir düzenleme söz konusu değil. Memurlarımızla ilgili alımlarımız bugüne kadar nasılsa bundan sonra da aynı şekilde devam edecek" dedi.

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Son Güncelleme: 04.05.2018 15:17
Anahtar Kelimeler:
Çalışma Bakanıçalışma Bakanı Kamu Personeli
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Adalet 0123 50 dakika önce

SN BAKANIM. ADANAYA ZIYARETINIZDE DE DEGIEDINIZ. SIRA NE ZAMAN DIYANETE GELECEK. FAHRI VE VEKIL CALISAN ARKADASLAR OLARAK TAM 5 YILDIR ATAMA BEKLIYRZ. ASGARI UCRETIN SLTINDA MAAS ALIYRZ VE SIGORTAMIZ 2 GUNE BIR YATILIYOR.... DUYUN ARTIK BIZIDE

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