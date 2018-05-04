Çalışma Bakanı'ndan Memurlarla İlgili Önemli Açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, kamu çalışanların, çalışma şekilleriyle ilgili herhangi bir değişikliğin söz konusu olmadığını, 657 sayılı devlet memurları kanununda düzenlemenin söz konusu olmadığını söyledi. Geçtiğimiz günlerde Kamuda personel reformu sinyali veren Başbakan Binali Yıldırım Kamudaki personellerin sözleşmeli olması gerektiğini söylemişti. Kısa süre sonra açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, kamu personeli alımlarında herhangi bir değişiklik olmayacağını Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarının kendi görüşleri olduğunu söylemişti.

Bugün de konu hakkında açıklamalarda bulunan Sarıeroğlu, "Kamu çalışanlarımızın, çalışma şekilleriyle alakalı bir değişiklik söz konusu olmayacak. 657 sayılı devlet memurları kanunumuzda herhangi bir düzenleme söz konusu değil. Memurlarımızla ilgili alımlarımız bugüne kadar nasılsa bundan sonra da aynı şekilde devam edecek" dedi.

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