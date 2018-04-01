Çalışma Bakanı Sarıeroğlu: İddiaların Hepsinin Altı Boş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, AK Parti Polatlı ilçesi Başkanlığı binasındaki konferans salonunda düzenlenen AK Parti ilçe danışma kurulu toplantısına katıldı ve burada Bakanlığının çalışmalarına ve gündemdeki meselelere dair önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Sarıeroğlu, son günlerde sık sık gündeme getirilen SGK'nın battığı yönündeki iddialara da değinerek, "Yersiz polemiklere çekmeye çalışanlarla, bizleri başka türlü alanlara sokmaya çalışanlarla geçirecek zamanımız yok. 'SGK battı batıyor.' diye haftalardır bir sürü spekülasyon... Bu algı operasyonları anlamında çok korkunç şeylere şahitlik ediyoruz. Çıkılıyor, en alakasız örnekle kağıtlar havada sallanıyor. 'Biz atalım ortaya, bunlar uğraşsınlar, zaman kaybetsin.' diyorlar.

Biz bu oyunlara düşmeyiz. Hele ben hiç düşmem. Çok ilginçtir, 'SGK gayrimenkul satıyor, batıyor.' diyenlerin geçmişine baktığımız zaman SGK'de ilk gayrimenkulü satan Kemal Kılıçdaroğlu. Yani gayrimenkul satışı onun döneminde başlamış, belgesi var ve yönetim kurulu üyelerinin şerhine rağmen. O günden bu yana bu rutindir. Hele de 2012 yılında bir düzenleme yapılmış, borçlara karşı gayrimenkul, arsa vesaire mahsuplaşma imkanı kurumumuza getirilmiş. Genelde belediyelerimizle vesaire bu konuda anlaşmamızı yapıyoruz.

Elimizde çok fazla gayrimenkul var, çok fazla arsa, binalar söz konusu. Bunları da değeri üzerinden, Sermaye Piyasası Kurulunun kontrolü altında firmalar aracılığıyla düzenli olarak, hiç ekstra bir artış yok, sürekli olarak ihaleler devam ediyor. Bu anlamda olağanüstü bir durum da yok." dedi. Taşerona kadro meselesinin pazartesi günü itibariyle sona ereceğini söyleyen Sarıeroğlu, "2 Nisan'dan sonra, taşeronla ilgili süreci tamamladıktan sonra 3 Nisan itibarıyla onlarla ilgili süreci de başlatmış olacağız. Bugün Resmi Gazete'de yönetmelik değişikliğimiz yayımlandı. Bunun uygulamasını, eski hükümlü kardeşlerimiz, daha önce taşeronda çalışanlarla ilgili yaşanan şu andaki hukuki karışıklık durumunu da gidermiş olacağız." ifadelerini kullandı.

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