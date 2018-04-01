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Çalışma Bakanı Sarıeroğlu: İddiaların Hepsinin Altı Boş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, AK Parti Polatlı ilçesi Başkanlığı binasındaki konferans salonunda düzenlenen AK Parti ilçe danışma kurulu toplantısına katıldı ve burada Bakanlığının çalışmalarına ve gündemdeki meselelere dair önemli açıklamalarda bulundu.

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Çalışma Bakanı Sarıeroğlu: İddiaların Hepsinin Altı Boş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, AK Parti Polatlı ilçesi Başkanlığı binasındaki konferans salonunda düzenlenen AK Parti ilçe danışma kurulu toplantısına katıldı ve burada Bakanlığının çalışmalarına ve gündemdeki meselelere dair önemli açıklamalarda bulundu.

01 Nisan 2018 Pazar 09:56
Çalışma Bakanı Sarıeroğlu: İddiaların Hepsinin Altı Boş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, AK Parti Polatlı ilçesi Başkanlığı binasındaki konferans salonunda düzenlenen AK Parti ilçe danışma kurulu toplantısına katıldı ve burada Bakanlığının çalışmalarına ve gündemdeki meselelere dair önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Sarıeroğlu, son günlerde sık sık gündeme getirilen SGK'nın battığı yönündeki iddialara da değinerek, "Yersiz polemiklere çekmeye çalışanlarla, bizleri başka türlü alanlara sokmaya çalışanlarla geçirecek zamanımız yok. 'SGK battı batıyor.' diye haftalardır bir sürü spekülasyon... Bu algı operasyonları anlamında çok korkunç şeylere şahitlik ediyoruz. Çıkılıyor, en alakasız örnekle kağıtlar havada sallanıyor. 'Biz atalım ortaya, bunlar uğraşsınlar, zaman kaybetsin.' diyorlar.

Biz bu oyunlara düşmeyiz. Hele ben hiç düşmem. Çok ilginçtir, 'SGK gayrimenkul satıyor, batıyor.' diyenlerin geçmişine baktığımız zaman SGK'de ilk gayrimenkulü satan Kemal Kılıçdaroğlu. Yani gayrimenkul satışı onun döneminde başlamış, belgesi var ve yönetim kurulu üyelerinin şerhine rağmen. O günden bu yana bu rutindir. Hele de 2012 yılında bir düzenleme yapılmış, borçlara karşı gayrimenkul, arsa vesaire mahsuplaşma imkanı kurumumuza getirilmiş. Genelde belediyelerimizle vesaire bu konuda anlaşmamızı yapıyoruz.

Elimizde çok fazla gayrimenkul var, çok fazla arsa, binalar söz konusu. Bunları da değeri üzerinden, Sermaye Piyasası Kurulunun kontrolü altında firmalar aracılığıyla düzenli olarak, hiç ekstra bir artış yok, sürekli olarak ihaleler devam ediyor. Bu anlamda olağanüstü bir durum da yok." dedi.  Taşerona kadro meselesinin pazartesi günü itibariyle sona ereceğini söyleyen Sarıeroğlu, "2 Nisan'dan sonra, taşeronla ilgili süreci tamamladıktan sonra 3 Nisan itibarıyla onlarla ilgili süreci de başlatmış olacağız. Bugün Resmi Gazete'de yönetmelik değişikliğimiz yayımlandı. Bunun uygulamasını, eski hükümlü kardeşlerimiz, daha önce taşeronda çalışanlarla ilgili yaşanan şu andaki hukuki karışıklık durumunu da gidermiş olacağız." ifadelerini kullandı.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 01.04.2018 11:14
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Çalışma Bakanıçalışma Bakanı SarıeroğluÇalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı
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Murat Yıldız 17 saat önce

Sayın Bakanım kadro geldi sevinemedik emekliliğe hak kazandık diye zorla genç yaşta emekli olacağız.Düşük emekli maaşıyla nasıl geçireceğiz.Ailece madur ve perişan olacağız Allah aşkına bizim hayallerimizi yıkmayın sonra bunun vebalini ödeyemezsiniz lütfen hakkımız olan kadromuzu verin

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Sezai Kılınç 17 saat önce

Sayın Bakanım kadro geldi sevinemedik emekliliğe hak kazandık diye zorla genç yaşta emekli olacağız.Düşük emekli maaşıyla nasıl geçireceğiz.Ailece madur ve perişan olacağız Allah aşkına bizim hayallerimizi yıkmayın sonra bunun vebalini ödeyemezsiniz lütfen hakkımız olan kadromuzu verin

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Barış 14 saat önce

Yemek haneye gelecekmi

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Selami 12 saat önce

Sayın bakanım sağolun iyi çalışma yaptınız 100/2 dilimi diye yasa mi çıkardınız diğer hükümlüler ne olacak millet cevap bekliyor

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Gül 12 saat önce

Valla sevinen bir avuç insan Allah hayırlı etsin inşAllah ama kadro vermediğiniz ve hayal kırıklığına uğrattığınız kişilerin mebalini nasıl vereceksiniz

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Kit taşeron 7 saat önce

Kit lere verilen sözü neden yerine getirmiyorsunuz cumhurbaşkanı mızın sözünü yerine getirin

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Akın 11 saat önce

Belediye taşeron firmasındayım ve yüzde yetmişe takıldık bizim günahımız ne belediye işine gelen firmanın ihalesini uzatmadı biz kaldık

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Hlm 11 saat önce

Sayın bakanım uzun zamandır iş arıyordum nihayet istediğim gibi hem çocuklarıma zaman ayıracaüım hemde maddi sıkıntılarımı giderecek bi iş buldum doğum iznine ayrılan bi arkadaşın yerine işe başladım işimden çok memnundum çok sevinmiştim ama iş hayatım kısa sürdü bugün itibarıyla işten çıkarıldım ve yine maalesef işsizim ve çok mağdurum lütfen bizim sesimizide duyun bizide kadroya geçirin saygılar

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