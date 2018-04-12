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Çalışma Bakanı : Büyümede Dünyanın En Gelişmiş Ülkeleri Sırasında Birinci Sıradayız , Sindiremiyorlar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti hükümetlerinin görev başında olduğu 16 yıldan bu yana Türkiye'nin 3 kat büyüdüğünü söyledi.

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Çalışma Bakanı : Büyümede Dünyanın En Gelişmiş Ülkeleri Sırasında Birinci Sıradayız , Sindiremiyorlar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti hükümetlerinin görev başında olduğu 16 yıldan bu yana Türkiye'nin 3 kat büyüdüğünü söyledi.

12 Nisan 2018 Perşembe 22:48
Çalışma Bakanı : Büyümede Dünyanın En Gelişmiş Ülkeleri Sırasında Birinci Sıradayız , Sindiremiyorlar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti'nin iktidara geldiğinden bu yana ekonomik büyümede rekorlar kırıldığını söyledi. Türkiye'nin AK Parti hükümetiyle 3 kat büyüdüğünü söyleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, istihdamda 28 milyona, iş gücüne katılımda 31 milyona ulaşıldığını, ihracatta rekorlar kırıldığını söyledi.

Sarıeroğlu, "İstihdam rakamlarımız 28 milyona, iş gücüne katılan sayımız 31 milyona ulaşmış. İhracatta rekorlar kırıyoruz. Ekonomik büyümede rekorlar kırıyoruz. Şu anda dünyanın en gelişmiş 20 ülkesi içerisinde birinci sıradayız. Bunu da sindiremiyorlar. Bunu da kabul edemiyorlar. Bunun üzerinden de maalesef ki bir akıl tutulmasıyla bir algı çatışması içerisindeler. Toplumumuza sürekli olarak negatiflik pompalamaya çalışıyorlar ama onlar ne kadar bu çaba içerisinde olurlarsa olsunlar milletimiz görüyor.Geçmişte çalışma hayatı başta olmak üzere çok etkin olmayan hanımlarımızın bugün siyasette, ekonomide, sosyal hayatta, her alanda etkin ve aktif bir şekilde yer aldığını görüyoruz" dedi.

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