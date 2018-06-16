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Çalışma Bakanı Açıkladı 'Maaşlarda İyileştirme Yapıldı'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 2002 senesinden öncesinin çok iyi hatırlanabileceğini hükümetin emekli maaşlarını ödeyemeyeceğini anlayınca İMF'de borç istediğini söyledi.

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Çalışma Bakanı Açıkladı 'Maaşlarda İyileştirme Yapıldı'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 2002 senesinden öncesinin çok iyi hatırlanabileceğini hükümetin emekli maaşlarını ödeyemeyeceğini anlayınca İMF'de borç istediğini söyledi.

16 Haziran 2018 Cumartesi 15:56
Çalışma Bakanı Açıkladı 'Maaşlarda İyileştirme Yapıldı'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu,2002 senesinden öncesinin çok iyi hatırlanabileceğini hükümetin emekli maaşlarını ödeyemeyeceğini anlayınca İMF'de borç istediğini söyledi.

Bakan Sarıeroğlu, Türkiye'de taşerona kadro verilmesinin hayal olduğunu fakat AK Parti hükümetinin bu hayali gerçekleştirdiğini söyledi. Bakan Sarıeroğlu, "Taşeron işçiler artık kadroya geçti. Maaşlarında iyileştirmeye gidildi. Ancak bu sistem oturdukça taşeronların şartları daha da iyileşecek." dedi.

Ramazan Bayramının ikinci gününde kimsesiz çocukları ve huzurevlerini ziyaret eden Bakan Sarıeroğlu, bayram öncesi yapılan ikramiye ödemelerine dikkat çekerek, "Yaşlılık maaşının da artık 3 ayda bir değil aydan aya alabilmeleri için adım attık. Ayrıca yaşlılık maaşını da 500 liraya çıkardık. Hükumetimiz 16 yılda hem yaşlı, hem engelli hem de çocuklar için bir çok adım attı. Ancak bundan sonrası için de bir çok adım atacak. Yaşlıların, çocukların ve engellilerin hayat standartını artırmak için bir çok yeni projeler var" ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 16.06.2018 16:00
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