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Çalışanlar İstedi Namaz Saati Değişti!

Müftülük, kış günlerinde sabah mesaisine yetişemediklerini söyleyen vatandaşların talebi üzerine sabah namazı saatlerini değiştir. Peki, sabah ezanı saat kaçta? İşte Diyanet’in açıkladığı yeni İstanbul sabah namazı saatleri…

Çalışanlar İstedi Namaz Saati Değişti!

Müftülük, kış günlerinde sabah mesaisine yetişemediklerini söyleyen vatandaşların talebi üzerine sabah namazı saatlerini değiştir. Peki, sabah ezanı saat kaçta? İşte Diyanet’in açıkladığı yeni İstanbul sabah namazı saatleri…

19 Kasım 2019 Salı 16:51
Çalışanlar İstedi Namaz Saati Değişti!

İstanbul Müftülüğü, kış günlerinde sabah mesaisine yetişemediklerini belirten vatandaşların talebi üzerine sabah ezanının imsak vaktinde okunacağını, namazın da ezandan yarım saat sonra kılınacağını açıkladı. Peki İstanbul'da sabah ezanı saat kaçta okunacak?

İSTANBUL'DA SABAH EZANI SAAT KAÇTA OKUNACAK?

İstanbul Müftülüğü, kış günlerinde sabah mesaisine yetişemediklerini belirten vatandaşların talebi üzerine sabah ezanının imsak vaktinde okunacağını, namazın da ezandan yarım saat sonra kılınacağını açıkladı.

Müftülük, kış günlerinde sabah mesaisine yetişme sorunu oluştuğunu belirten vatandaşların talebi üzerine sabah ezanı saatinde değişikliğe gidildiğini belirterek şu açıklamada bulundu:

"Vatandaşlarımızdan gelen yoğun taleplere binaen 20 Kasım Çarşamba gününden itibaren sabah ezanı imsak vaktinde okunacak, namaz ezandan yarım saat sonra kılınacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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çalışanlar istedi namaz saati değişti
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