Çalışanlar İçin Kurban Bayramı Tatil Süresi Belli Oldu!..

Kurban bayramınına az bir süre kalması üzerine insanlar özellikle çalışanlar kurban bayramı tatilinin süresini merak ediyorlar. Kurban bayramı ramazan bayramından 1 gün fazla olması ve hafta içine denk gelmesi durumunda tatil süresi 9 güne kadar uzayabiliyor. Çalışanlar 4 günlük kurban bayramı tatiline hafta sonu tatilini de ekleyerek yıllık izinlerine dokunmadan 1 haftanın üzerinde tatil yapma fırsatı bulabiliyorlar. Seyahat acentelerinin bayrama özel kampanyaları da tatilciler için eşsiz bir fırsat oluşturuyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre Kurban Bayramı, 20 Ağustos'ta başlıyor. Pazartesi gününe denk gelen 20 Ağustos, arefe akşamına denk geliyor.

Arefe günleri her sene olduğu üzere yarım gün tatil ilan ediliyor. Ancak Kurban Bayramında tam gün tatil olacak. Çalışanlar için 18 Ağustos Cumartesi günü başlayan tatil, 26 Ağustos Pazar günü sona eriyor.

Buna göre çalışanlar için tatilin toplam süresi 9 gün oluyor. İşte tatil günleri;

Kurban Bayramının 1. günü 21 Ağustos Salı günü Kurban Bayramının 2. günü 22 Ağustos Çarşamba günü Kurban Bayramının 3. günü 23 Ağustos Perşembe günü Kurban Bayramının 4. günü 24 Ağustos Cuma günü

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